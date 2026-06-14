Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 15 июня от Укргидрометцентра

Мужчина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 15 июня, будет переменчивой с облачностью. Синоптики прогнозируют дожди и грозы. Кроме того, ночью температура воздуха местами опустится до +9 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Киеве и области на 15 июня

Ожидается кратковременный дождь, а по области местами грозы. Ветер западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

Погода в Украине 15 июня. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по Киевской области ночью +9...+14 °С , днем +18...+23 °С ;

, днем ; в Киеве ночью +12...+14 °С, днем +20...+22 °С.

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на вице-президента Автомобильной федерации Украины Алексея Мочанова, в Украине необходимо обновить подходы к подготовке будущих водителей, сосредоточив внимание на практических навыках управления автомобилем. Вопрос качества обучения вновь актуализировался после громкого смертельного ДТП в Соломенском районе.

Читайте также:

А экономист Олег Устенко сообщил, что после скандала с коммунальными платежками в Киеве АМКУ может инициировать проверку обоснованности начисленных сумм.

Кроме того, журналист и автор YouTube-канала "ЗупиниЛося" Константин Андриюк заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Киеве не установили ни одной новой камеры для фиксации превышения скорости.