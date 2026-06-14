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Головна Київ Економіст: АМКУ може взятися за перевірку сум у квитанціях киян

Економіст: АМКУ може взятися за перевірку сум у квитанціях киян

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 13:23
Економіст: АМКУ може взятися за перевірку сум у квитанціях киян
Олег Устенко та журналістка Новини.LIVE Маргарита Стецюк. Фото: кадр із відео

Після скандалу з комунальними нарахуваннями в Києві Антимонопольний комітет може розпочати перевірку обґрунтованості сум у платіжках. Водночас скасування спірних нарахувань може створити нові фінансові проблеми для підприємства-монополіста. У такому разі витрати доведеться компенсувати з міського або державного бюджету.

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Маргариті Стецюк заявив економіст і колишній радник президента Олег Устенко.

Устенко попередив про ризики після перегляду комунальних нарахувань

За словами Устенка, після суспільного резонансу профільні органи можуть перевірити структуру тарифів, собівартість послуг та напрямки використання коштів.

Він припустив, що спірні нарахування можуть прибрати з платіжок, якщо буде встановлено їхню необґрунтованість. Однак тоді постане питання про джерела компенсації втрат підприємства, яке надає послуги.

На думку економіста, бюджет Києва може не мати достатньо ресурсів для покриття таких витрат, тому фінансовий тягар, ймовірно, доведеться брати на себе державі.

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"Держава змушена буде шукати додаткові кошти, яких, в принципі, теж нема. І тому я очікував би те, що з високою долею вірогідності ми повернемося до такого ганебного явища 90-х років, коли збільшується заборгованість держави по платежах своїх контрагентів", — зазначив Устенко.

Він додав, що ситуація може вимагати додаткових рішень щодо фінансування комунальної сфери та врегулювання відносин із підприємствами-монополістами.

Як писали Новини.LIVE, серед киян виникло обурення через нарахування за послуги централізованого опалення за січень 2026 року. Оплату за послуги нарахували аж у травні. А багато хто вважає, що вже сплатив рахунки за цей період ще кілька місяців тому.

Також народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко в ефірі Вечір.LIVE анонсував підвищення тарифів на воду. За його словами, вартість водопостачання може збільшитися вдвічі або навіть утричі.

Київ Олег Устенко АМКУ
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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