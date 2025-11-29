Відео
Головна Київ У Києві зросла кількість постраждалих від нічної атаки — Кличко

У Києві зросла кількість постраждалих від нічної атаки — Кличко

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 11:50
У Києві зросла кількість постраждалих після нічної атаки
Віталій Кличко. Фото ілюстративне: Кличко/Telegram

У Києві суттєво зросла кількість постраждалих після нічної атаки, яка спричинила численні руйнування та стала однією з наймасштабніших за останні тижні. Медики продовжують надавати допомогу мешканцям, а рятувальні служби ліквідовують наслідки російських ударів, що забрали життя двох людей.

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив в офіційному Telegram-каналі у суботу, 29 листопада.

Читайте також:

Ситуація в місті після нічної атаки

У столиці продовжують надходити оновлені дані щодо нічної ворожої атаки, і кількість постраждалих невпинно збільшується, адже рятувальники працюють на місцях прильотів та виявляють нових поранених. За останніми даними, значна частина постраждалих перебуває у медичних закладах, де лікарі надають їм необхідну допомогу. Також підтверджено, що серед наслідків атаки є жертви, і місто оплакує загиблих.

У Києві зросла кількість постраждалих від нічної атаки — Кличко - фото 1
Допис Кличко ​​у Telegram. Фото: скриншот

"До 29-ти зросла кількість постраждалих внаслідок ночної атаки ворога на столицю. 19 із них перебувають у стаціонарах медзакладів міста. Двоє людей загинули", — зазначив Зеленський. 

Столична влада закликає мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже ситуація залишається напруженою, і загроза повторних атак зберігається. Рятувальники та комунальні служби продовжують працювати на пошкоджених об’єктах, допомагаючи людям та відновлюючи житлову інфраструктуру. Усі екстрені служби перебувають у режимі підвищеної готовності, щоб оперативно реагувати на можливі нові удари.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану атаку по Києву та області, під час якої російська армія випустила десятки ракет і сотні дронів.

Раніше ми також інформували, що в ніч проти 29 листопада столиця зазнала комбінованого удару, наслідком якого стали численні пожежі, пошкоджені багатоповерхівки, поранені та загиблі.

Віталій Кличко Київ обстріли Росія атака
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
