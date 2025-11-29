Вибухи у Києві 29 листопада зранку через дрони

Робота ППО. Ілюстративне фото: Генштаб

Вибухи у Києві чути прямо зараз, зранку 29 листопада. Росіяни знову атакують столицю дронами.

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Звуки вибухів у Києві зранку 29 листопада

"Працює ППО по ворожих дронах. Багато цілей в напрямку Києва. Залишайтеся в укриттях", — написав Ткаченко.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ теж писали, що в напрямку Києва та області зафіксовано дрони.

Водночас моніторингові канали пишуть, що на столицю летить більше 100 безпілотників, а також Росія нібито здійснила пуски крилатих ракет зі стратегічної авіації — літаків Ту-95МС/Ту-160. Проте офіційно інформації про пуск ракет поки не було.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:32 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни вже здійснили комбіновану атаку по Києву. Внаслідок обстрілу у столиці пошкоджено 5 будинків, сталися пожежі, є постраждалі та загиблий.

Також ми писали, що ворог атакував Бровари Київської області. Внаслідок дронової атаки у місті пошкоджені будинки та постраждали кілька людей.