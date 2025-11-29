Вибухи у Києві 29 листопада зранку через дрони

У Києві повторно лунають вибухи
Вибухи у Києві чути прямо зараз, зранку 29 листопада. Росіяни знову атакують столицю дронами.
Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Звуки вибухів у Києві зранку 29 листопада
"Працює ППО по ворожих дронах. Багато цілей в напрямку Києва. Залишайтеся в укриттях", — написав Ткаченко.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ теж писали, що в напрямку Києва та області зафіксовано дрони.
Водночас моніторингові канали пишуть, що на столицю летить більше 100 безпілотників, а також Росія нібито здійснила пуски крилатих ракет зі стратегічної авіації — літаків Ту-95МС/Ту-160. Проте офіційно інформації про пуск ракет поки не було.
Де оголосили тривогу
Станом на 05:32 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни вже здійснили комбіновану атаку по Києву. Внаслідок обстрілу у столиці пошкоджено 5 будинків, сталися пожежі, є постраждалі та загиблий.
Також ми писали, що ворог атакував Бровари Київської області. Внаслідок дронової атаки у місті пошкоджені будинки та постраждали кілька людей.
