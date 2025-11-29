Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві повторно лунають вибухи

У Києві повторно лунають вибухи

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 05:32
Вибухи у Києві 29 листопада зранку через дрони
Робота ППО. Ілюстративне фото: Генштаб

Вибухи у Києві чути прямо зараз, зранку 29 листопада. Росіяни знову атакують столицю дронами.

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Реклама
Читайте також:

Звуки вибухів у Києві зранку 29 листопада

"Працює ППО по ворожих дронах. Багато цілей в напрямку Києва. Залишайтеся в укриттях", — написав Ткаченко.

Реклама

Перед цим Повітряні сили ЗСУ теж писали, що в напрямку Києва та області зафіксовано дрони.

Водночас моніторингові канали пишуть, що на столицю летить більше 100 безпілотників, а також Росія нібито здійснила пуски крилатих ракет зі стратегічної авіації — літаків Ту-95МС/Ту-160. Проте офіційно інформації про пуск ракет поки не було.

Реклама

Де оголосили тривогу

Станом на 05:32 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Києві повторно лунають вибухи - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни вже здійснили комбіновану атаку по Києву. Внаслідок обстрілу у столиці пошкоджено 5 будинків, сталися пожежі, є постраждалі та загиблий.

Реклама

Також ми писали, що ворог атакував Бровари Київської області. Внаслідок дронової атаки у місті пошкоджені будинки та постраждали кілька людей.

Київ вибух ППО дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації