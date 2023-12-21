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Подільський міст не добудують наступного року — що не так з бюджетом столиці

21 грудня 2023 06:36
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова
Подільський міст не добудують наступного року — що не так з бюджетом столиці
Подільський мостовий перехід. Фото: wikipedia
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова

Згідно з бюджетом Києва наступний рік, Подільсько-Воскресенський міст не добудують до кінця 2024. Столична влада виділила недостатньо фінансування на завершення проєкту. 

Чому це проблема для Києва, розповів експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов. 

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Вартість проєкту з будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу — майже 2 мільярди гривень. При цьому, профінансовано вже було 83% проєкту — майже 17 мільярдів. 

Однак на 2024 рік з бюджету виділили лише 298 мільйонів на Подільський міст. Ця сума досить маленька, у відсотковому співвідношенні до загальної вартості. А отже об'єм виконаних робіт за рік буде мізерним. 

"У транспортному плануванні треба все робити швидко. Знаєте, є ролик, як у Китаї, наприклад, за один день будують міст. Ніхто, звісно, не показує, які підготовчі роботи до цього йдуть, що вони місяцями готуються до цього одного дня, а тоді вже монтують його", — розповів експерт з транспортного планування. 

За словами експерта, чим довше об'єкт стоятиме недобудованим, тим більш він вимагатиме ресурсу і тим менше приноситиме користі. 

"Сенс такий — треба будувати максимально швидко, аби об'єкт запрацював і почав приносити користь, щоб він став активом і почав приносити економічний зиск для людей", — вважає Дмитро Беспалов. 

До кінця року київська влада планує завершити проєкт з будівництва Подільського мосту на 87%. 

Нагадаємо, 1 грудня відкрили Подільський міст для проїзду спецтранспорту, екстрених служб та міських автобусів. 

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