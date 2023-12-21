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Подольский мост не достроят в следующем году — что не так с бюджетом столицы

21 декабря 2023 06:36
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Ульяна Пономарьова
Подольский мост не достроят в следующем году — что не так с бюджетом столицы
Подольский мостовой переход. Фото: wikipedia
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Ульяна Пономарьова

Согласно бюджету Киева на следующий год, Подольско-Воскресенский мост не достроят до конца 2024 года. Столичные власти выделили недостаточно финансирования на завершение проекта.

Почему это проблема для Киева, рассказал эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

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Стоимость проекта по строительству Подольско-Воскресенского мостового перехода — почти 2 миллиарда гривен. При этом профинансировано уже было 83% проекта — почти 17 миллиардов.

Однако на 2024 год из бюджета выделили всего 298 миллионов на Подольский мост. Эта сумма достаточно мала, в процентном соотношении к общей стоимости. А значит, объем выполненных работ за год будет мизерным.

"В транспортном планировании нужно все делать быстро. Знаете, есть ролик, как в Китае, например, за один день строят мост. Никто, конечно, не показывает, какие подготовительные работы к этому идут, что они месяцами готовятся к этому дню, а тогда уже монтируют его", — рассказал эксперт по транспортному планированию.

По словам эксперта, чем дольше объект будет стоять недостроенным, тем более он потребует ресурса и тем меньше будет приносить пользу.

"Смысл такой — надо строить максимально быстро, чтобы объект заработал и начал приносить пользу, чтобы он стал активом и начал приносить экономическую выгоду для людей", — считает Дмитрий Беспалов.

До конца года киевские власти планируют завершить проект по строительству Подольского моста на 87%.

Напомним, 1 декабря был открыт Подольский мост для проезда спецтранспорта, экстренных служб и городских автобусов.

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