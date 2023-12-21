Подольский мост не достроят в следующем году — что не так с бюджетом столицы
Согласно бюджету Киева на следующий год, Подольско-Воскресенский мост не достроят до конца 2024 года. Столичные власти выделили недостаточно финансирования на завершение проекта.
Почему это проблема для Киева, рассказал эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.
Подольский мост не завершат в 2024 году
Стоимость проекта по строительству Подольско-Воскресенского мостового перехода — почти 2 миллиарда гривен. При этом профинансировано уже было 83% проекта — почти 17 миллиардов.
Однако на 2024 год из бюджета выделили всего 298 миллионов на Подольский мост. Эта сумма достаточно мала, в процентном соотношении к общей стоимости. А значит, объем выполненных работ за год будет мизерным.
"В транспортном планировании нужно все делать быстро. Знаете, есть ролик, как в Китае, например, за один день строят мост. Никто, конечно, не показывает, какие подготовительные работы к этому идут, что они месяцами готовятся к этому дню, а тогда уже монтируют его", — рассказал эксперт по транспортному планированию.
По словам эксперта, чем дольше объект будет стоять недостроенным, тем более он потребует ресурса и тем меньше будет приносить пользу.
"Смысл такой — надо строить максимально быстро, чтобы объект заработал и начал приносить пользу, чтобы он стал активом и начал приносить экономическую выгоду для людей", — считает Дмитрий Беспалов.
До конца года киевские власти планируют завершить проект по строительству Подольского моста на 87%.
Напомним, 1 декабря был открыт Подольский мост для проезда спецтранспорта, экстренных служб и городских автобусов.
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