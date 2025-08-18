Присвоїв 400 тис. грн — у Києві посадовець отримав підозру

Правоохоронці у підозрюваного. Фото: kyiv.gp.gov.ua

Головному інженеру комунального підприємства ШЕУ Подільського району Києва повідомили про підозру. Його звинувачують у привласненні майже 400 тисяч гривень під час ремонту дороги на Подолі.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 18 серпня.

Правоохоронці розповіли, що підозрюваний, виконуючи обов’язки керівника комунального підприємства, перед проведенням ремонтних робіт на вулиці Спаській, що на столичному Подолі, вніс до кошторисної документації недостовірну інформацію. Він значно завищив вартість будівельних матеріалів, які повинен використовувати підрядник.

Ремонт дороги на Подолі у Києві. Фото: kyiv.gp.gov.ua

В результаті договір на роботи уклали за завищеними цінами, переплативши майже 400 тис. гривень. На таку ж суму завдали збитків бюджету.

Наразі триває досудове розслідування.

"Зазначимо, що обвинувальний акт відносно членів організованої групи, яка розробила схему розкрадання бюджетних грошей, виділених на ремонт доріг у Києві, вже скеровано до Печерського районного суду м.Києва. Йдеться про керівника КК "Київавтодор" та чотирьох посадовців приватних підприємств, що залучались до виконання робіт", — нагадали в прокуратурі.

Нагадаємо, нещодавно працівниця КМДА отримала підозру у завданні збитків бюджету. Вона закупила 200 бодікамер, які не відповідали технічним вимогам.

Також про підозру було оголошено двом працівникам КМДА, які можуть бути причетними до розтрат бюджету. Йдеться про 1,3 млн гривень.