Строительство Подольского моста — два руководителя получили подозрение

Обыски у подозреваемых. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Два руководителя обществ в Киеве получили подозрения. Их подозревают в отмывании более 160 млн грн во время строительства Подольского моста.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора 18 августа.

Отмывание денег на строительстве Подольского моста в Киеве

Следствие выяснило, что в январе 2023 года на счета нескольких компаний поступило более 160 млн грн от предприятия-субподрядчика строительства Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве. Однако эти средства перечислялись якобы как оплата за строительные работы по усилению грунтов под опорами моста и ликвидации намывов песка, которые фактически не выполнялись.

Расследование установило, что компании-получатели на самом деле не осуществляли реальной хозяйственной деятельности и использовались только для маскировки незаконного вывода денег.

Так, двум директорам этих обществ сообщили о подозрении в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере. По месту жительства у них провели обыски и изъяли финансово-хозяйственную документацию и средства связи.

"Сейчас продолжается досудебное следствие, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности, а также проверяется законность действий должностных лиц коммунального предприятия — заказчика работ и распорядителя средств бюджета", — говорится в сообщении.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве чиновник украл 400 тыс. грн, которые были выделены на ремонт дорог на Подоле. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Кроме того, работница КГГА получила подозрение в нанесении ущерба бюджету. Она закупила 200 бодикамер, которые не соответствовали техническим требованиям.