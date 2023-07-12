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Подільсько-Воскресенський міст запустять не на повну потужність, — Дмитро Беспалов

12 липня 2023 14:30
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова
Подільсько-Воскресенський міст запустять не на повну потужність, — Дмитро Беспалов
Подільсько-Воскресенський міст. Фото: Wikipedia
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова

Міський голова Києва Віталій Кличко вкотре анонсував запуск Подільсько-Воскресенського мосту за кілька місяців. Однак йдеться далеко не про відкриття мостового переходу на повну потужність.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE повідомив експерт з транспортної інфраструктури Дмитро Беспалов. 

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Деталі

Повне відкриття Подільсько-Воскресенського мосту, згідно з планом, означає запуск четвертої, Подільсько-Вигурівської, гілки метрополітену, станції якої закладені в мосту, а також повне під'єднання шести смуг для транспорту до мережі.

На сьогодні про повноцінне під'єднання шестисмугової траси до мережі доріг — не йдеться. 

"На правому березі вже підключили два з'їзди невеликі. Я так розумію, треба придумати, як би підключити якісь з'їзди на лівому березі, там мова йшла про вулицю Центральна Садова — це така вулиця приватного сектора", — пояснює Дмитро Беспалов. 

Пропускна здатність цих з'їздів досить мала — близько тисячі автомобілів, на відміну від пропускної здатності мосту — від п'яти до семи тисяч. Тож навряд чи міст буде користуватись великим попитом. 

Нагадаємо, раніше Подільсько-Воскресенський міст фігурував у гучних скандалах з розкраданням державних коштів

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