Подольско-Воскресенский мост запустят не в полную мощность, — Дмитрий Беспалов

Подольско-Воскресенский мост. Фото: Wikipedia

Городской голова Киева Виталий Кличко в очередной раз анонсировал запуск Подольско-Воскресенского моста через несколько месяцев. Однако речь идет далеко не об открытии мостового перехода на полную мощность.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил эксперт по транспортной инфраструктуре Дмитрий Беспалов.

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Полное открытие Подольско-Воскресенского моста, согласно плану, означает запуск четвертой, Подольско-Выгуровской, ветки метрополитена, станции которой заложены в мосту, а также полное подключение шести полос для транспорта к сети.

На сегодняшний день о полноценном подключении шестиполосной трассы к сети дорог — речь не идет.

"На правом берегу уже подключили два съезда небольшие. Я так понимаю, надо придумать, как бы подключить какие-то съезды на левом берегу, там речь шла об улице Центральная Садовая – это такая улица частного сектора", — объясняет Дмитрий Беспалов.

Пропускная способность этих съездов достаточно мала — около тысячи автомобилей, в отличие от пропускной способности моста — от пяти до семи тысяч. Так что вряд ли мост будет пользоваться большим спросом.

Напомним, ранее Подольско-Воскресенский мост фигурировал в громких скандалах с хищением государственных средств.