Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Подольско-Воскресенский мост запустят не в полную мощность, — Дмитрий Беспалов arrow

Подольско-Воскресенский мост запустят не в полную мощность, — Дмитрий Беспалов

12 июля 2023 14:30
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Ульяна Пономарьова
Подольско-Воскресенский мост запустят не в полную мощность, — Дмитрий Беспалов
Подольско-Воскресенский мост. Фото: Wikipedia
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Ульяна Пономарьова

Городской голова Киева Виталий Кличко в очередной раз анонсировал запуск Подольско-Воскресенского моста через несколько месяцев. Однако речь идет далеко не об открытии мостового перехода на полную мощность.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил эксперт по транспортной инфраструктуре Дмитрий Беспалов.

Читайте также:

Подробности

Полное открытие Подольско-Воскресенского моста, согласно плану, означает запуск четвертой, Подольско-Выгуровской, ветки метрополитена, станции которой заложены в мосту, а также полное подключение шести полос для транспорта к сети.

На сегодняшний день о полноценном подключении шестиполосной трассы к сети дорог — речь не идет.

"На правом берегу уже подключили два съезда небольшие. Я так понимаю, надо придумать, как бы подключить какие-то съезды на левом берегу, там речь шла об улице Центральная Садовая – это такая улица частного сектора", — объясняет Дмитрий Беспалов.

Пропускная способность этих съездов достаточно мала — около тысячи автомобилей, в отличие от пропускной способности моста — от пяти до семи тысяч. Так что вряд ли мост будет пользоваться большим спросом.

Напомним, ранее Подольско-Воскресенский мост фигурировал в громких скандалах с хищением государственных средств.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

07:15 Чтобы росли большие сочные гроздья: как обрезать виноград летом

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз