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Головна Київ Погода у Києві завтра: синоптики попередили про дощі та грози

Погода у Києві завтра: синоптики попередили про дощі та грози

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2026 19:23
Прогноз погоди в Києві на 11 липня — Укргідрометцентр прогнозує дощі
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 11 липня, у Києві та Київській області очікується нестійка погода. Після сухої ночі вдень у регіоні пройдуть короткочасні дощі, а місцями можливі грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода у Києві та області 11 липня

За прогнозом Укргідрометцентру, небо буде хмарним із проясненнями. Вітер південно-західного напрямку сягатиме 5–10 м/с.

Погода у Києві завтра: синоптики попередили про дощі та грози - фото 1
Прогноз погоди на 11 липня в Києві. Фото: Meteoprog

Температура повітря вночі по області становитиме +9...+14 °C, удень повітря прогріється до +17...+22 °C. У Києві вночі прогнозують +12...+14 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться приблизно до +20 °C.

Синоптики радять жителям столиці та області враховувати можливі опади під час планування поїздок і прогулянок, особливо в другій половині дня.

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Київ Укргідрометцентр дощ погода в Києві
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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