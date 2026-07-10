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Главная Киев Погода в Киеве завтра: синоптики предупредили о дождях и грозах

Погода в Киеве завтра: синоптики предупредили о дождях и грозах

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 19:23
Прогноз погоды в Киеве на 11 июля — Укргидрометцентр прогнозирует дожди
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 11 июля, в Киеве и Киевской области ожидается переменчивая погода. После сухой ночи днем в регионе пройдут кратковременные дожди, а местами возможны грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве и области 11 июля

По прогнозу Укргидрометцентра, небо будет облачным с прояснениями. Ветер юго-западного направления будет достигать 5–10 м/с.

Погода в Киеве завтра: синоптики предупредили о дождях и грозах - фото 1
Прогноз погоды на 11 июля в Киеве. Фото: Meteoprog

Температура воздуха ночью по области составит +9...+14 °C, днем воздух прогреется до +17...+22 °C. В Киеве ночью прогнозируют +12...+14 °C, а днем столбики термометров поднимутся примерно до +20 °C.

Синоптики советуют жителям столицы и области учитывать возможные осадки при планировании поездок и прогулок, особенно во второй половине дня.

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Киев Укргидрометцентр дождь погода в Киеве
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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