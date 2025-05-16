Киянин погрожував дітям ножем — яке покарання отримав

Підозрюваний з ножем погрожує дітям. Фото: Нацполіція

У Києві 23-річний хлопець під дією наркотиків погрожував ножем кур’єрам служби доставки. Юнакам було 17 і 18 років.

Про це повідомили у поліції Києва 16 травня.

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Правоохоронці розповіли, що 23-річний хлопець був біля торгівельного центру у Голосіївському районі Києва та звернувся до двох хлопців 17 та 18 років, які були кур'єрами. Він вимагав, аби вони відвезли його додому.

Отримавши відмову, чоловік почав погрожувати їм ножем та вдарив одного з юнаків по обличчю. Надалі зловмисник пошкодив велосипед та електроскутер, на яких пересувались потерпілі.

Затриманий нападник. Фото: Нацполіція

Порушника затримали і з'ясувалося, що раніше він вже був судимий за грабіж. Йому повідомили про підозру у хуліганстві та скерували обвинувальний акт до суду.

Днями Голосіївський районний суд столиці засудив обвинуваченого на чотири роки позбавлення волі.

Нагадаємо, 15 травня у Києві жінка вчинила погром на Алеї Героїв. Вона пошкодила портери військових та зривала прапори.

У КМВА відреагували на погром на Алеї Героїв та заявили, що посилять охорону меморіалу.