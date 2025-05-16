Киевлянин угрожал детям ножом — какое наказание получил

Подозреваемый с ножом угрожает детям. Фото: Нацполиция

В Киеве 23-летний парень под действием наркотиков угрожал ножом курьерам службы доставки. Юношам было 17 и 18 лет.

Об этом сообщили в полиции Киева 16 мая.

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Правоохранители рассказали, что 23-летний парень был возле торгового центра в Голосеевском районе Киева и обратился к двум парням 17 и 18 лет, которые были курьерами. Он требовал, чтобы они отвезли его домой.

Получив отказ, мужчина начал угрожать им ножом и ударил одного из юношей по лицу. В дальнейшем злоумышленник повредил велосипед и электроскутер, на которых передвигались потерпевшие.

Задержанный нападающий. Фото: Нацполиция

Нарушителя задержали и выяснилось, что ранее он уже был судим за грабеж. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве и направили обвинительный акт в суд.

На днях Голосеевский районный суд столицы приговорил обвиняемого на четыре года лишения свободы.

Напомним, 15 мая в Киеве женщина совершила погром на Аллее Героев. Она повредила портеры военных и срывала флаги.

В КГВА отреагировали на погром на Аллее Героев и заявили, что усилят охрану мемориала.