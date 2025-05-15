Ткаченко анонсував посилення охорону Алеї Героїв на Майдані Незалежності

У КМВА відреагували на погром на Алеї Героїв — які заходи введуть
Сьогодні в Києві на Майдані відбулась бійка на Алеї Героїв, внаслідок чого були пошкоджені прапори та фото загиблих. Влада готується посилити охорону меморіалу.
Про це у Telegram повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Бійка на Майдані та реакція влади
"Народний Меморіал Памʼяті на Майдані. Бійка, наслідком якої стало пошкодження прапорів, фотографій загиблих", — йдеться у повідомленні.
Наступним реченням Ткаченко додав, що готує розпорядження про:
- посилення охорони в районі меморіалу;
- заборону проведення розважальних заходів на Майдані у визначених локаціях, а також інших масових заходів (окрім вшанування памʼяті);
- заборону видачі і перегляд виданих дозволів на комерційну діяльність на локаціях Майдану (аніматори, кульки, фоторамки тощо).
Нагадаємо, що у четвер, 15 травня, в центрі Києва жінка вчинила погром на Алеї Героїв. Пізніше її затримали і передали правоохоронцям.
Також ми писали, що у січні молодий чоловік намагався підпалити прапорці на Майдані Незалежності, які встановлені загиблим воїнам.
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