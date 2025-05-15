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Головна Київ У КМВА відреагували на погром на Алеї Героїв — які заходи введуть

У КМВА відреагували на погром на Алеї Героїв — які заходи введуть

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Дата публікації: 15 травня 2025 23:59
Ткаченко анонсував посилення охорону Алеї Героїв на Майдані Незалежності
Прапори на Майдані Незалежності. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні в Києві на Майдані відбулась бійка на Алеї Героїв, внаслідок чого були пошкоджені прапори та фото загиблих. Влада готується посилити охорону меморіалу.

Про це у Telegram повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко. 

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"Народний Меморіал Памʼяті на Майдані. Бійка, наслідком якої стало пошкодження прапорів, фотографій загиблих", — йдеться у повідомленні.

Наступним реченням Ткаченко додав, що готує розпорядження про:

  • посилення охорони в районі меморіалу;
  • заборону проведення розважальних заходів на Майдані у визначених локаціях, а також інших масових заходів (окрім вшанування памʼяті);
  • заборону видачі і перегляд виданих дозволів на комерційну діяльність на локаціях Майдану (аніматори, кульки, фоторамки тощо).

Нагадаємо, що у четвер, 15 травня, в центрі Києва жінка вчинила погром на Алеї Героїв. Пізніше її затримали і передали правоохоронцям.

Також ми писали, що у січні молодий чоловік намагався підпалити прапорці на Майдані Незалежності, які встановлені загиблим воїнам.

Київ бійка ЗСУ армія Герой України Майдан Незалежності
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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