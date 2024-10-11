Водій напав на інспекторку з паркування в центрі Києва — відео

Водій авто, який напав на інспекторку. Фото: скриншот

У центрі Києва водій автомобіля напав на інспекторку з паркування, яка зробила йому зауваження за стоянку біля проїзду. Чоловік погрожував інспекторці та напав на неї. Жінка викликала поліцію.

Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram у п'ятницю, 11 жовтня.

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У центрі Києва водій напав на інспекторку з паркування

У п'ятницю, 11 жовтня, у центрі Києва близько 10:00 на вулиці Пирогова, 9, водій автомобіля Toyota Highlander напав на інспекторку з паркування, яка зробила йому зауваження через порушення правил стоянки.

"Водій відмовився перепаркуватися, тож інспекторка почала здійснювати фотофіксацію на камеру "АРМ-інспектор" для складання постанови про адміністративне правопорушення", — йдеться в повідомленні.

Проте чоловік почав агресивно поводитися, погрожуючи зламати ніс інспекторці, та нападав на жінку, завдавши кілька ударів по її ногах і руці. Жінка своєю чергою звернулася до правоохоронців.

"На місце оперативно викликали поліцію. Заяву про напад вже розглядає слідчо-оперативна група", — зазначили у КМДА.

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Нагадаємо, у Київській області 23-річний хлопець сокирою погрожував матері, а потім напав на правоохоронців. Захищаючись, поліцейський вистрілив у нападника.

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