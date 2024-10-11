Водитель напал на инспектора по парковке в центре Киева

Водитель авто, напавший на инспектора. Фото: скриншот

В центре Киева водитель автомобиля напал на инспектора по парковке, которая сделала ему замечание за стоянку возле проезда. Мужчина угрожал инспектору и напал на нее. Женщина вызвала полицию.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram в пятницу, 11 октября.

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В центре Киева водитель напал на инспекторку по парковке

В пятницу, 11 октября, в центре Киева около 10:00 на улице Пирогова, 9, водитель автомобиля Toyota Highlander напал на инспектора по парковке, которая сделала ему замечание из-за нарушения правил стоянки.

"Водитель отказался перепарковаться, поэтому инспектор начала осуществлять фотофиксацию на камеру "АРМ-инспектор" для составления постановления об административном правонарушении", — говорится в сообщении.

Однако мужчина начал агрессивно себя вести, угрожая сломать нос инспектору, и нападал на женщину, нанеся несколько ударов по ее ногам и руке. Женщина в свою очередь обратилась к правоохранителям.

"На место оперативно вызвана полиция. Заявление о нападении уже рассматривает следственно-оперативная группа", — отметили в КГГА.

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Напомним, в Киевской области 23-летний парень топором угрожал матери, а затем напал на правоохранителей. Защищаясь, полицейский выстрелил в нападающего.

Ранее мы писали, что в Киеве судили мужчину, который с угрозами и нецензурной лексикой требовал продать ему успокаивающий препарат. Впоследствии он разбил витрину кассовой зоны кулаком и скрылся с места происшествия.