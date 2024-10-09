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Киянин розбив вітрину аптеки, щоб йому продали заспокійливе — який вирок суду

9 жовтня 2024 08:20
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Києві судили чоловіка за напад на аптеку
Подільський районний суд м. Києва. Фото: ki.court.gov.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві судили чоловіка, який з погрозами та нецензурною лексикою вимагав продати йому заспокійливий препарат. Згодом він розбив вітрину касової зони кулаком та втік з місця події, за що потім постав перед судом.

Про це йдеться у судовому вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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У матеріалі судової справи зазначили, що інцидент трапився 11 вересня 2024 року.  Чоловік зайшов до аптеки та почав з погрозами та лайкою вимагати продати йому заспокійливий препарат. Раптом він безпричинно вдарив кулаком по склу касової зони, розбив його, а потім втік з місця події.

Правоохоронці кваліфікували його злочин, як хуліганство за ч. 1 ст. 296 ККУ. Обвинувачений подав письмову заяву, в якій зазначив, що повністю визнає свою провину.

У суді визнали щире каяття підсудного та врахували, що він не мав судимостей раніше, але з 1999 року перебуває на обліку у лікаря-нарколога через розлади психіки та поведінки внаслідок вживання наркотичних та інших психоактивних речовин.

Тож чоловіку призначили покарання у вигляді відбування покарання з встановленням іспитового строку терміном на один рік.

Нагадаємо, у Києві чоловік розтрощив приймальню громадян Міністерства соціальної політики України, бо не міг знайти собі дружину. Його судитимуть. А в одному зі столичних салонів краси клієнтка намагалася поцупити понад 4 тисячі гривень й через це опиниться в суді.  

Київ суд правосуддя напад аптеки

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