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Головна Київ Похмуро та до +6 °C вдень: прогноз погоди у Києві на завтра

Похмуро та до +6 °C вдень: прогноз погоди у Києві на завтра

Ua ru
5 листопада 2026 13:56
Холодно та без дощів: погода у Києві на 6 листопада Новини.LIVE
Люди гуляють містом восени. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 6 листопада, у Києві буде переважно хмарно та прохолодно. Протягом дня опадів не прогнозують, а температура повітря підніметься до +6 °C. Через хмарність сонячних прояснень у столиці не очікується.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

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Погода у Києві на 6 листопада

За прогнозом синоптиків, у нічні години температура повітря в Києві становитиме близько +5 °C. Удень повітря прогріється лише до +6 °C, тому суттєвої зміни температури протягом доби не передбачається.

Небо над столицею буде вкрите хмарами протягом усього дня. Водночас опадів у п'ятницю не очікується, тож погода залишатиметься сухою, але похмурою.

Вітер буде змінних напрямків, його швидкість становитиме 6–7 м/с. Через нього відчуття прохолоди зберігатиметься протягом дня.

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Атмосферний тиск у Києві становитиме 748 мм рт. ст., а відносна вологість повітря — близько 76%.

Отже, п'ятниця у столиці мине без дощу, але з щільною хмарністю та невисокою температурою повітря. Упродовж дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +5…+6 °C.

Останні новини Києва

Новини.LIVE інформували, що більшість житлових будинків Києва планують забезпечити централізованим опаленням до 12 листопада. Підключення триває одночасно в усіх районах столиці, а повний запуск системи теплопостачання потребує близько 10 днів. Водночас терміни можуть змінитися для будинків, де виникнуть аварійні ситуації, повідомив представник КМДА Петро Пантелеєв.

Новини.LIVE писали, що для забезпечення безперебійного водопостачання під час знеструмлень Київ отримає ще 10 генераторів для водоканалу. Додаткове обладнання також передадуть 12 громадам у регіонах — загалом ідеться про 21 генератор. Уряд фінансує закупівлю з резервного фонду та закликає місцеву владу не затягувати з підключенням обладнання.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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