Працівники "Київтеплоенерго" працюють над відновлення теплопостачання. Ілюстративне фото: facebook.com/kyivteploenergo

У Києва триває запуск централізованого опалення в житлових будинках. На повне розгортання системи теплопостачання потрібно орієнтовно 10 днів. Більшість осель киян мають отримати тепло до 12 листопада, за винятком будинків, де виникнуть аварійні ситуації.

Про це повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв під час брифінгу, інформує Новини.LIVE.

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Коли в усіх будинках Києва з'явиться опалення

За словами Петра Пантелеєва, для повного розгортання системи теплопостачання та подачі тепла в оселі киян знадобиться близько 10 днів. Про це він сказав, відповідаючи на запитання щодо термінів підключення всіх житлових будинків до опалення.

"Орієнтовний час на розгортання системи та подачу тепла становить 10 днів", — відповів Пантелеєв на питання, скільки часу потрібно, щоб повністю подати тепло в домівки киян.

Відлік цього терміну розпочався 2 листопада — саме тоді в оселях мешканців столиці почали подавати тепло.

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Журналісти також уточнили, чи означає це, що до 12 листопада більшість будинків Києва вже мають бути з опаленням. Пантелеєв підтвердив такий прогноз, водночас зауваживши, що можливі винятки через аварійні ситуації:

"За винятком тих, де виникатимуть аварійні ситуації".

Окремо представник КМДА пояснив, що підключення житлових будинків не відбувається за чергою окремих районів. Запуск опалення проводять одночасно по всій столиці.

"Наразі немає диференціації між районами — опалення запускають одночасно в усіх районах столиці", — додав він.

Також Пантелеєв повідомив про заплановане оприлюднення актуальних даних щодо перебігу опалювального сезону. Інформація мала містити відсоток будинків, у яких уже з'явилося тепло.

"Сьогодні станом на 11:00 буде оприлюднено актуальну інформацію про відсоток будинків, у яких уже є тепло", — зазначив Пантелеєв.

Скільки будинків у Києві вже під'єднали до опалення

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що централізоване опалення вже подали до 45% житлових будинків столиці.

Він також пояснив, скільки часу потрібно для запуску київської системи теплопостачання, протяжність мереж якої становить близько 3 000 км. За словами міського голови, вона є однією з найбільших у Європі, а для її запуску необхідно більше ніж тиждень.

"На запуск централізованої системи теплопостачання Києва — однієї з найбільших у Європі (протяжність тепломереж близько 3 000 км) — необхідно трохи більше тижня. Тому рішення розпочати опалювальний сезон у житловому секторі столиця ухвалила за декілька днів до різкого зниження температури", — йдеться у повідомленні Кличка.

Мер столиці зазначив, що опалювальний сезон Київ розпочав ще 16 жовтня. Спочатку для закладів соціальної сфери, які підключали за заявками їх керівників.

Скриншот повідомлення Кличка/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у Києві готують резервне теплопостачання для житлових будинків Троєщини. Також столиця отримає додаткові 40 МВт потужності завдяки встановленню електростанцій для резервного живлення систем водопостачання. Водночас на стабільність опалення можуть впливати пошкодження тепломереж та перебої з електроенергією, а комунальники обіцяють оперативно усувати аварії.

Новини.LIVE писали, що у Києві будують 13 об'єктів резервного теплопостачання, які мають посилити стійкість міста взимку. Сім із них фінансує місто, ще шість — Державне агентство відновлення. Завершити будівництво, прокладання мереж і встановлення обладнання планують до кінця 2026 року.