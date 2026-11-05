Люди гуляют по городу осенью. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В пятницу, 6 ноября, в Киеве будет преимущественно облачно и прохладно. В течение дня осадков не прогнозируется, а температура воздуха поднимется до +6 °C. Из-за облачности солнечных прояснений в столице не ожидается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

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Погода в Киеве на 6 ноября

По прогнозу синоптиков, в ночные часы температура воздуха в Киеве составит около +5 °C. Днем воздух прогреется лишь до +6 °C, поэтому существенного изменения температуры в течение суток не предвидится.

Небо над столицей будет покрыто облаками в течение всего дня. При этом осадков в пятницу не ожидается, поэтому погода останется сухой, но пасмурной.

Ветер будет переменного направления, его скорость составит 6–7 м/с. Из-за него ощущение прохлады сохранится в течение дня.

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Итак, пятница в столице пройдет без дождя, но с плотной облачностью и невысокой температурой воздуха. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +5…+6 °C.

Последние новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что большинство жилых домов Киева планируют обеспечить централизованным отоплением до 12 ноября. Подключение ведётся одновременно во всех районах столицы, а полный запуск системы теплоснабжения займёт около 10 дней. При этом сроки могут измениться для домов, где возникнут аварийные ситуации, сообщил представитель КГГА Петр Пантелеев.

Новини.LIVE писали, что для обеспечения бесперебойного водоснабжения во время отключений электроэнергии Киев получит ещё 10 генераторов для водоканала. Дополнительное оборудование также передадут 12 общинам в регионах — всего речь идет о 21 генераторе. Правительство финансирует закупку из резервного фонда и призывает местные власти не затягивать с подключением оборудования.