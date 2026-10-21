Прогноз погоди в Києві та області на завтра 22 жовтня

Похмуро та холодно: прогноз погоди в Києві на завтра
Погода у Києві та області завтра, 22 жовтня, очікується похмурою. Водночас синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря вдень буде близько +10 °C.
Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.
Погода в Києві та області 22 жовтня
Упродовж дня небо буде залишатися затягнутим хмарами, тому сонячні прояснення не очікуються. Синоптики зазначають, що погода буде типовою для осені.
Вночі температура повітря очікується близько +10 °C, вдень +14 °C.
Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 4-5 метрів на секунду.
Показник атмосферного тиску очікується на рівні 753 мм ртутного стовпчика, тоді як вологість повітря сягатиме близько 83%.
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