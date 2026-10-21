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Головна Київ Похмуро та холодно: прогноз погоди в Києві на завтра

Похмуро та холодно: прогноз погоди в Києві на завтра

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21 жовтня 2026 13:18
Прогноз погоди в Києві та області на завтра 22 жовтня
Жінка з дитиною. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та області завтра, 22 жовтня, очікується похмурою. Водночас синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря вдень буде близько +10 °C.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Погода в Києві та області 22 жовтня

Упродовж дня небо буде залишатися затягнутим хмарами, тому сонячні прояснення не очікуються. Синоптики зазначають, що погода буде типовою для осені.

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Погода в Києві 21 жовтня. Фото: Meteoprog

Вночі температура повітря очікується близько +10 °C, вдень +14 °C

Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 4-5 метрів на секунду.

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погода Київ прогноз погоди температура повітря погода в Києві
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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