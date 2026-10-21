Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Киев Пасмурно и холодно: прогноз погоды в Киеве на завтра

Пасмурно и холодно: прогноз погоды в Киеве на завтра

Ua ru
21 октября 2026 13:18
Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 22 октября
Женщина с ребенком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 22 октября, ожидается пасмурной. При этом синоптики не прогнозируют осадков. Температура воздуха днём составит около +10 °C.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Реклама

Погода в Киеве и области 22 октября

В течение дня небо будет оставаться затянутым облаками, поэтому солнечных прояснений не ожидается. Синоптики отмечают, что погода будет типичной для осени.

null
Погода в Киеве 21 октября. Фото: Meteoprog

Ночью температура воздуха ожидается около +10 °C, днем +14 °C.

Реклама

Ветер юго-восточного направления со скоростью 4–5 метров в секунду.

Читайте также:

Показатель атмосферного давления ожидается на уровне 753 мм ртутного столба, тогда как влажность воздуха достигнет около 83%.

Реклама

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE, народный депутат Украины Сергей Нагорняк заявил, что из 11 трансформаторов на подстанциях, поставляющих электроэнергию в Киев и передающих ее в другие регионы страны, защита обустроена лишь для четырёх.

Кроме того, 21 октября российские оккупанты атаковали Святошинский район Киева. В результате обстрела погибли два человека, еще двое госпитализированы. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж о последствиях.

погода Киев прогноз погоды температура воздуха погода в Киеве
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации