Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 22 октября

Женщина с ребенком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 22 октября, ожидается пасмурной. При этом синоптики не прогнозируют осадков. Температура воздуха днём составит около +10 °C.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Погода в Киеве и области 22 октября

В течение дня небо будет оставаться затянутым облаками, поэтому солнечных прояснений не ожидается. Синоптики отмечают, что погода будет типичной для осени.

Погода в Киеве 21 октября. Фото: Meteoprog

Ночью температура воздуха ожидается около +10 °C, днем +14 °C.

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Ветер юго-восточного направления со скоростью 4–5 метров в секунду.

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Как писали Новини.LIVE, народный депутат Украины Сергей Нагорняк заявил, что из 11 трансформаторов на подстанциях, поставляющих электроэнергию в Киев и передающих ее в другие регионы страны, защита обустроена лишь для четырёх.

Кроме того, 21 октября российские оккупанты атаковали Святошинский район Киева. В результате обстрела погибли два человека, еще двое госпитализированы. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж о последствиях.