Похолодання і дощі: прогноз погоди у Києві на завтра
У четвер, 14 травня, на території Київської області та в Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозують, однак удень місцями можливі короткочасні дощі.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.
Прогноз погоди в Києві та області на 14 травня
За даними синоптиків, вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме +4…+9 °C, вдень — +14…+19 °C.
У Києві вночі прогнозують +7…+9 °C, а вдень повітря прогріється до +16…+18 °C. Погода залишатиметься мінливою, з періодичними проясненнями протягом дня.
