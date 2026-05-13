Похолодание и дожди: прогноз погоды в Киеве на завтра
В четверг, 14 мая, на территории Киевской области и в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируют, однако днем местами возможны кратковременные дожди.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Прогноз погоды в Киеве и области на 14 мая
По данным синоптиков, ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +4...+9 °C, днем - +14...+19 °C.
В Киеве ночью прогнозируют +7...+9 °C, а днем воздух прогреется до +16...+18 °C. Погода будет оставаться переменчивой, с периодическими прояснениями в течение дня.
Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве продолжается демонтаж 43-метрового колеса обозрения на Контрактовой площади, которое работало с 2017 года. Решение о разборке приняли после того, как правоохранители установили, что конструкция эксплуатировалась с нарушениями и по недействительной разрешительной документации.
Также сообщалось о состоянии поврежденного дома на Кременецком переулке, 4, который пострадал в результате российского обстрела 24 апреля 2025 года и сейчас признан аварийным из-за серьезных разрушений конструкций.