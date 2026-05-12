Пошкоджений будинок на Святошино відремонтують за 20 млн грн

Пошкоджений будинок на Кременецькому провулку, 4. Фото: Новини.LIVE

Будинок на Кременецькому провулку під номером 4 постраждав внаслідок російської атаки 24 квітня 2025 року. Будівлю визнали аварійною, адже стіни розломані, перекриття тріщать, а у даху — діра.

Плани щодо будинку журналістці Новини.LIVE Анні Сірик розповів очільник Святошинської РДА Георгій Зантарая.

Будинок на Святошино відремонтують до кінця 2026 року

Будівлю визнали аварійною практично одразу після прильоту. Її законсервували, однак важка зима внесла свої корективи. Тріщини після холодного сезону стали ще серйознішими, радіатори лопнули, а стіни покрились чорною пліснявою.

"Це один із найбільш пошкоджених будинків. Він ближче всього знаходиться до епіцентру приліту.

Це один із найважких будинків. Вже розроблена проєктно-кошторисна документація і роботи виконуються Святошинською адміністрацією. Вже розпочались торги щодо виявлення переможців, які будуть займатися відбудовою. Там треба укріплювати все: і стіни, і перегородки, і новий дах, і ремонт у квартирах, і комунікації. Відновлення будинку почнеться у травні", — розповідав Георгій Зантарая.

За словами очільника району, на сьогодні вже профінансовано 20 мільйонів гривень у цей будинок.

"Всі будинки, які пошкоджені у нашому районі, місто фінансує на 100%. Тому я вас запевняю, що це буде зроблено, і цей будинок буде відновлено. Кошторисна вартість — 20 мільйонів, але вона не остаточна. Можливе коригування, адже в ході робіт можуть бути виявлені недоліки, які потрібно усувати. Я думаю, що до кінця цього календарного року люди зможуть повернутися в свої квартири", — пояснив керівник Святошинської РДА.

Нагадаємо, що будинок на Святошино, в якому загинули кияни, знесли після року очікування. Від нього після прильоту російської ракети залишались лише руїни.

