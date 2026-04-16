Полицейские попали под повторный удар во время обстрела Киева: видео

Дата публикации 16 апреля 2026 20:12
Поврежденное авто полиции. Фото: Нацполиция

Российские войска нанесли повторный удар по месту ракетной атаки в Киеве в ночь на 16 апреля, когда там уже работали экстренные службы. В результате обстрела пострадали столичные полицейские, которые прибыли помогать раненым.

Об этом сообщили в полиции Киева, передает Новини.LIVE.

Полицейские попали под российскую атаку

В Оболонском районе трое спецназовцев полка полиции №1 прибыли на место ракетного удара, чтобы вместе с медиками оказать помощь пострадавшим. Однако уже через несколько минут российские войска нанесли повторный обстрел именно тогда, когда на месте работали экстренные службы.

В результате удара баллистической ракетой один из правоохранителей получил осколочное ранение ноги. Его коллеги оперативно оказали первую помощь, наложив турникет. Из-за повреждения служебного автомобиля полицейские обратились к прохожему, который на собственном транспорте доставил раненого в больницу.

Сейчас пострадавший находится под наблюдением медиков после сложной операции. Еще двух спецназовцев госпитализировали с контузиями.

"Этот случай еще раз доказывает: враг сознательно целится в тех, кто спасает жизни. Несмотря на опасность и риск повторных ударов, правоохранители продолжают нести службу и помогать гражданам в самые сложные моменты", — заявили в полиции.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 16 апреля российская армия атаковала Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. В результате атаки погибли четыре человека, среди которых — 12-летний мальчик.

Кроме того, как сообщалось, ранения получили более 55 человек, около 25 пострадавших сейчас находятся под наблюдением врачей.

Киев полиция обстрелы
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
