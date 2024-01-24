Поліція Києва викрила на корупції чиновника Держпродспоживслужби, — подробиці

Людина в наручниках. Фото ілюстративне: freepik

Столичні правоохоронці у співпраці з Шевченківською окружною прокуратурою викрила чиновника Центральної випробувальної лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області та місті Києві. Посадовцю інкримінують вимагання та одержання грошей.

Про це повідомляють пресслужба Поліції Києва та Шевченківської прокуратури.

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Слідчі з'ясували, що торік до директора держлабораторії з питань безпечності харчових продуктів в Київській області та Києві звернулася приватна підприємниця, яка хотіла отримати сертифікацію червоної ікри для її роздрібного продажу у місті та області.

Пост поліції Києва. Джерело: Тelegram

"Посадовець під час спілкування повідомив, що для реалізації вказаної продукції необхідно провести лабораторні дослідження з максимальним переліком експертиз", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Поліцейські встановили, що чиновник запропонував прискорити експертизу з подальшим висновком про схвалення товарної якості найкоротшим терміном, за що попросив 500 доларів США. 66-річного чоловіка слідчі затримали, наразі йому обирають запобіжний захід. Йому загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше у Києві правоохоронці затримали учасника корупційної схеми, який обіцяв чоловіку призовного віку знятися з військового обліку. За свої "послуги" він вимагав 3,5 тисячі доларів.

Водночас у центрах харчування Київського національного університету імені Тараса Шевченка триває внутрішня перевірка після поширення у медіа повідомлень про завищену вартість закупівель для харчування військових та курсантів. Бо за прайсами НАУ та КНУ, виявилося, що виші годують ЗСУ за завищеними цінами.