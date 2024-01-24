Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Поліція Києва викрила на корупції чиновника Держпродспоживслужби — подробиці arrow

Поліція Києва викрила на корупції чиновника Держпродспоживслужби — подробиці

24 січня 2024 16:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Поліція Києва викрила на корупції чиновника Держпродспоживслужби — подробиці
Людина в наручниках. Фото ілюстративне: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Столичні правоохоронці у співпраці з Шевченківською окружною прокуратурою викрила чиновника Центральної випробувальної лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області та місті Києві. Посадовцю інкримінують вимагання та одержання грошей.

Про це повідомляють пресслужба Поліції Києва та Шевченківської прокуратури

Читайте також:

В Києві на корупції спіймали чиновника

Слідчі з'ясували, що торік до директора держлабораторії з питань безпечності харчових продуктів в Київській області та Києві звернулася приватна підприємниця, яка хотіла отримати сертифікацію червоної ікри для її роздрібного продажу у місті та області.

Поліція Києва викрила на корупції чиновника Держпродспоживслужби, — подробиці
Пост поліції Києва. Джерело: Тelegram

"Посадовець під час спілкування повідомив, що для реалізації вказаної продукції необхідно провести лабораторні дослідження з максимальним переліком експертиз", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Поліцейські встановили, що чиновник запропонував прискорити експертизу з подальшим висновком про схвалення товарної якості найкоротшим терміном, за що попросив 500 доларів США. 66-річного чоловіка слідчі затримали, наразі йому обирають запобіжний захід. Йому загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше у Києві правоохоронці затримали учасника корупційної схеми, який обіцяв чоловіку призовного віку знятися з військового обліку. За свої "послуги" він вимагав 3,5 тисячі доларів.

Водночас у центрах харчування Київського національного університету імені Тараса Шевченка триває внутрішня перевірка після поширення у медіа повідомлень про завищену вартість закупівель для харчування військових та курсантів. Бо за прайсами НАУ та КНУ, виявилося, що виші годують ЗСУ за завищеними цінами. 

Київ
корупція
поліція
Україна
Держпродспоживслужба
прокуратура
Кримінал

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі