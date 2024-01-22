У Києві судитимуть чиновника за розтрату 684 тисяч гривень на ремонті укриттів

Правоохоронці проводять слідчі дії. Фото: Київська міська прокуратура

В Києві будуть судити начальника Управління Святошинської районної державної адміністрації за розтрату коштів, призначених на ремонті укриттів. Загалом йдеться про суму у розмірі 684 тисяч гривень.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

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Чиновник завдав збитків бюджету

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо начальника Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА за фактом видачі неправдивих офіційних документів та розтрати бюджетних коштів під час капітального ремонту столичних укриттів.

Прокуратура встановила, що у 2022 році між Управлінням будівництва Святошинської РДА та приватним товариством було укладено договір на капітальний ремонт укриття у Святошинському районі.

"Після капремонту посадовець, знаючи про завищення обсягів та вартості робіт та про те, що вартість виконаних робіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів, підписав акти приймання", — говориться у повідомленні.

Слідство у співпраці з відповідними фахівцями зафіксувало неякісне виконання робіт, використання пожежонебезпечних матеріалів та завищення вартості. В деяких приміщеннях ремонт взагалі не проводився.

Завдана внаслідок таких дій сума збитків склала понад 684 тисяч гривень.

Раніше ми повідомляли, що у Києві викрили групу осіб, яка налагодила у столиці міжнародний канал постачання наркотиків. Фігурантів справи затримали, вартість вилучених речовин становить близько 30 мільйонів.

Нагадуємо, що у Києві група зловмисників створила мережу фішингових сall-центрів і ошукала десятки іноземців на майже два мільйони чеських крон. В еквіваленті це складає близько трьох мільйонів гривень. Поліціянтам вдалося затримати трьох організаторів та п’ятьох виконавців.