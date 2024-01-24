Полиция Киева уличила в коррупции чиновника Госпродпотребслужбы, — подробности

Мужчина в наручниках. Фото иллюстративное: freepik

Столичные правоохранители в сотрудничестве с Шевченковской окружной прокуратурой разоблачили чиновника Центральной испытательной лаборатории Госпродпотребслужбы в Киевской области и Киеве. Чиновнику инкриминируют вымогательство и получение денег.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева и Шевченковской прокуратуры.

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Следователи выяснили, что в прошлом году к директору гослаборатории по безопасности пищевых продуктов в Киевской области и Киеве обратилась частная предпринимательница, которая хотела получить сертификацию красной икры для ее розничной продажи в городе и области.

Пост полиции Киева. Источник: Telegram

"Должностное лицо во время общения сообщило, что для реализации указанной продукции необходимо провести лабораторные исследования с максимальным перечнем экспертиз", — говорится в сообщении правоохранителей.

Полицейские установили, что чиновник предложил ускорить экспертизу с последующим выводом об одобрении товарного качества в кратчайшие сроки, за что попросил 500 долларов США. 66-летнего мужчину следователи задержали, сейчас ему выбирают меру пресечения. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее в Киеве правоохранители задержали участника коррупционной схемы, обещавшего мужчине призывного возраста сняться с военного учета. За свои "услуги" он требовал 3,5 тысячи долларов.

В то же время, в центрах питания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко продолжается внутренняя проверка после распространения в медиа сообщений о завышенной стоимости закупок для питания военных и курсантов. Потому что по прайсам НАУ и КНУ оказалось, что ВУЗы кормят ВСУ по завышенным ценам.