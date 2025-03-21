На Київщині 30 людей перебували в трудовому рабстві

Поліція Києва викрила схему трудової експлуатації
У Києві викрили угруповання, яке тримало в трудовому рабстві понад 30 громадян. Їх знаходили на вокзалах та під приводом допомоги відвозили в "реабілітаційний центр", де змушували працювати.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у п'ятницю, 21 березня.
Схема трудової експлуатації
45-річний організатор псевдоустанови та двоє спільників шукали на залізничних вокзалах чоловіків та жінок, які перебувають у скрутному становищі та пропонували їм лікування від залежності, а також обіцяли забезпечити житлом та харчуванням.
Далі потерпілих привозили до орендованого приватного будинку в Київської області, де тримали їх в антисанітарних умовах без телефонів та документів. Чоловіків змушували працювати на будівельних майданчиках по 11 годин на день, а жінок — обслуговувати будинок та готувати їжу з прострочених продуктів.
Якщо ті намагалися втекти — над ними вчиняли фізичне та психологічне насильство. Водночас жодних коштів ці працівники не отримували, а на їх праці організатори схеми заробляли близько 400 тисяч гривень на місяць.
"Всього правоохоронці визволили з трудової експлуатації 6 жінок та 25 чоловіків, віком від 21 до 60 років", — уточнили в поліції.
Нагадаємо, СБУ викрила чергову схему у КМДА — зафіксовано розкрадання майже 60 мільйонів гривень.
Також у Києві викрили незаконний продаж зброї, снарядів та вибухівки. Учасникам схеми загрожує до семи років позбавлення волі.
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