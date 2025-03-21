На Київщині 30 людей перебували в трудовому рабстві

Правоохоронці на місці. Фото: Нацполіція

У Києві викрили угруповання, яке тримало в трудовому рабстві понад 30 громадян. Їх знаходили на вокзалах та під приводом допомоги відвозили в "реабілітаційний центр", де змушували працювати.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у п'ятницю, 21 березня.

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Схема трудової експлуатації

45-річний організатор псевдоустанови та двоє спільників шукали на залізничних вокзалах чоловіків та жінок, які перебувають у скрутному становищі та пропонували їм лікування від залежності, а також обіцяли забезпечити житлом та харчуванням.

Будинок, де утримували людей. Фото: Нацполіція

Поліція в будинку. Фото: Нацполіція

Кімната, в якій проживали постраждалі. Фото: Нацполіція

Далі потерпілих привозили до орендованого приватного будинку в Київської області, де тримали їх в антисанітарних умовах без телефонів та документів. Чоловіків змушували працювати на будівельних майданчиках по 11 годин на день, а жінок — обслуговувати будинок та готувати їжу з прострочених продуктів.

Вручення підозри організаторам. Фото: Нацполіція

Журнал обліку. Фото: Нацполіція

Поліція на території. Фото: Нацполіція

Якщо ті намагалися втекти — над ними вчиняли фізичне та психологічне насильство. Водночас жодних коштів ці працівники не отримували, а на їх праці організатори схеми заробляли близько 400 тисяч гривень на місяць.

Поліція опитує потерпілих. Фото: Нацполіція

Робітники. Фото: Нацполіція

"Всього правоохоронці визволили з трудової експлуатації 6 жінок та 25 чоловіків, віком від 21 до 60 років", — уточнили в поліції.

Скриншот допису поліції

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, СБУ викрила чергову схему у КМДА — зафіксовано розкрадання майже 60 мільйонів гривень.

Також у Києві викрили незаконний продаж зброї, снарядів та вибухівки. Учасникам схеми загрожує до семи років позбавлення волі.