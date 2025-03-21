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Поліція Києва викрила схему трудової експлуатації

21 березня 2025 12:59
Євгенія Брюховецька - редактор
На Київщині 30 людей перебували в трудовому рабстві
Правоохоронці на місці. Фото: Нацполіція
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві викрили угруповання, яке тримало в трудовому рабстві понад 30 громадян. Їх знаходили на вокзалах та під приводом допомоги відвозили в "реабілітаційний центр", де змушували працювати.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у п'ятницю, 21 березня.

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Схема трудової експлуатації

45-річний організатор псевдоустанови та двоє спільників шукали на залізничних вокзалах чоловіків та жінок, які перебувають у скрутному становищі та пропонували їм лікування від залежності, а також обіцяли забезпечити житлом та харчуванням.

У трудовому рабстві була 31 людина - схема на Київщині
Будинок, де утримували людей. Фото: Нацполіція
У Києві викрили зловмисників, які тримали в рабстві 31 людину
Поліція в будинку. Фото: Нацполіція
на Київщині людей змушували працювати на будмайданчиках
Кімната, в якій проживали постраждалі. Фото: Нацполіція

Далі потерпілих привозили до орендованого приватного будинку в Київської області, де тримали їх в антисанітарних умовах без телефонів та документів. Чоловіків змушували працювати на будівельних майданчиках по 11 годин на день, а жінок — обслуговувати будинок та готувати їжу з прострочених продуктів.

На Київщині 31 людина працювала за безкоштовно - схема трудового рабства
Вручення підозри організаторам. Фото: Нацполіція
31 людина проживала у будинку на Київщині та працювала безкоштовно
Журнал обліку. Фото: Нацполіція
Поліція Києва викрила трудове рабство - постраждала 31 людина
Поліція на території. Фото: Нацполіція

Якщо ті намагалися втекти — над ними вчиняли фізичне та психологічне насильство. Водночас жодних коштів ці працівники не отримували, а на їх праці організатори схеми заробляли близько 400 тисяч гривень на місяць.

На Київщині викрили схему заманювання людей до "реабілітаційного центру"
Поліція опитує потерпілих. Фото: Нацполіція
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Робітники. Фото: Нацполіція

"Всього правоохоронці визволили з трудової експлуатації 6 жінок та 25 чоловіків, віком від 21 до 60 років", — уточнили в поліції.

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Скриншот допису поліції
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Скриншот допису поліції

Нагадаємо, СБУ викрила чергову схему у КМДА — зафіксовано розкрадання майже 60 мільйонів гривень.

Також у Києві викрили незаконний продаж зброї, снарядів та вибухівки. Учасникам схеми загрожує до семи років позбавлення волі.

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