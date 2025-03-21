На Киевщине 30 человек находились в трудовом рабстве

Правоохранители на месте. Фото: Нацполиция

В Киеве разоблачили группировку, которая держала в трудовом рабстве более 30 граждан. Их находили на вокзалах и под предлогом помощи отвозили в "реабилитационный центр", где заставляли работать.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в пятницу, 21 марта.

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Схема трудовой эксплуатации

45-летний организатор псевдоучреждения и двое сообщников искали на железнодорожных вокзалах мужчин и женщин, которые находятся в трудном положении и предлагали им лечение от зависимости, а также обещали обеспечить жильем и питанием.

Дом, где удерживали людей. Фото: Нацполиция

Полиция в доме. Фото: Нацполиция

Комната, в которой проживали пострадавшие. Фото: Нацполиция

Далее пострадавших привозили в арендованный частный дом в Киевской области, где держали их в антисанитарных условиях без телефонов и документов. Мужчин заставляли работать на строительных площадках по 11 часов в день, а женщин — обслуживать дом и готовить еду из просроченных продуктов.

Вручение подозрения организаторам. Фото: Нацполиция

Журнал учета. Фото: Нацполиция

Полиция на территории. Фото: Нацполиция

Если те пытались убежать — над ними совершали физическое и психологическое насилие. В то же время никаких средств эти работники не получали, а на их труде организаторы схемы зарабатывали около 400 тысяч гривен в месяц.

Полиция опрашивает потерпевших. Фото: Нацполиция

Рабочие. Фото: Нацполиция

"Всего правоохранители освободили из трудовой эксплуатации 6 женщин и 25 мужчин в возрасте от 21 до 60 лет", — уточнили в полиции.

Скриншот поста полиции

Скриншот поста полиции

Напомним, СБУ разоблачила очередную схему в КГГА — зафиксировано хищение почти 60 миллионов гривен.

Также в Киеве разоблачили незаконную продажу оружия, снарядов и взрывчатки. Участникам схемы грозит до семи лет лишения свободы.