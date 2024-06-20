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Поліція Києва затримала жінку, яка пошкодила могили трьох військових

20 червня 2024 14:15
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Пошкодження могил Героїв Да Вінчі, Джуса та Петриченка в Києві — затримано жінку
Могила Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі). Фото: Апостроф
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Поліція Києва затримала жінку, яка вчинила наругу над могилами полеглих героїв. Наразі із правопорушницею тривають першочергові слідчі дії. Її збираються повідомити про підозру.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у четвер, 20 червня.

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Поліція Кєва затримала жінка, яка вчинила наругу над могилами українських військовослужбовців — лейтенанта Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, рядового Павла Петриченка та капітана ВПС України Андрія "Джуса" Пільщикова.

Камери спостереження зафіксували, що зловмисниця позривала квіти з могил та поламала пам'ятні таблички. Окрім того, вона розбила лампадки і пошкодила державний прапор України

Наразі зі правопорушницею тривають першочергові слідчі дії, їй готується повідомлення про підозру. 

Затримали порушницю
Поліція затримала жінку, яка осквернила могили Героїв. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що у парку "Аскольдова могила" у Києві невідомі погромили могили загиблих воїнів Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше у Вінниці невідомі обікрали могилу 21-річного воїна Назарія Гринцевича на псевдо "Грінка", вкравши іграшкового собаку, якого поклала його матір. Згодом іграшку повернули.

Київ
поліція
вандалізм
могила
загиблі

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