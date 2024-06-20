Пошкодження могил Героїв Да Вінчі, Джуса та Петриченка в Києві — затримано жінку

Могила Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі). Фото: Апостроф

Поліція Києва затримала жінку, яка вчинила наругу над могилами полеглих героїв. Наразі із правопорушницею тривають першочергові слідчі дії. Її збираються повідомити про підозру.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у четвер, 20 червня.

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Поліція Кєва затримала жінка, яка вчинила наругу над могилами українських військовослужбовців — лейтенанта Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, рядового Павла Петриченка та капітана ВПС України Андрія "Джуса" Пільщикова.

Камери спостереження зафіксували, що зловмисниця позривала квіти з могил та поламала пам'ятні таблички. Окрім того, вона розбила лампадки і пошкодила державний прапор України

Наразі зі правопорушницею тривають першочергові слідчі дії, їй готується повідомлення про підозру.

Поліція затримала жінку, яка осквернила могили Героїв. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що у парку "Аскольдова могила" у Києві невідомі погромили могили загиблих воїнів Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше у Вінниці невідомі обікрали могилу 21-річного воїна Назарія Гринцевича на псевдо "Грінка", вкравши іграшкового собаку, якого поклала його матір. Згодом іграшку повернули.