Пошкодження могил Героїв Да Вінчі, Джуса та Петриченка в Києві — затримано жінку

Поліція Києва затримала жінку, яка пошкодила могили трьох військових
Поліція Києва затримала жінку, яка вчинила наругу над могилами полеглих героїв. Наразі із правопорушницею тривають першочергові слідчі дії. Її збираються повідомити про підозру.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у четвер, 20 червня.
Поліція затримала вандалку
Поліція Кєва затримала жінка, яка вчинила наругу над могилами українських військовослужбовців — лейтенанта Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, рядового Павла Петриченка та капітана ВПС України Андрія "Джуса" Пільщикова.
Камери спостереження зафіксували, що зловмисниця позривала квіти з могил та поламала пам'ятні таблички. Окрім того, вона розбила лампадки і пошкодила державний прапор України
Наразі зі правопорушницею тривають першочергові слідчі дії, їй готується повідомлення про підозру.
Раніше ми писали, що у парку "Аскольдова могила" у Києві невідомі погромили могили загиблих воїнів Збройних сил України.
Нагадаємо, раніше у Вінниці невідомі обікрали могилу 21-річного воїна Назарія Гринцевича на псевдо "Грінка", вкравши іграшкового собаку, якого поклала його матір. Згодом іграшку повернули.
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