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Полиция Киева задержала женщину, повредившую могилы трех военных

20 июня 2024 14:15
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Повреждение могил Героев Да Винчи, Джуса и Петриченко в Киеве — задержана женщина
Могила Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи). Фото: Апостроф
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Полиция Киева задержала женщину, которая надругалась над могилами павших героев. Пока с правонарушителем продолжаются первоочередные следственные действия. Ее собираются сообщить о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в четверг, 20 июня.

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Полиция Кева задержала женщина, которая надругалась над могилами украинских военнослужащих — лейтенанта Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, рядового Павла Петриченко и капитана ВВС Украины Андрея "Джуса" Пильщикова.

Камеры наблюдения зафиксировали, что злоумышленница срывала цветы с могил и поломала памятные таблички. Кроме того, она разбила лампадки и повредила государственный флаг Украины.

В настоящее время с правонарушителем продолжаются первоочередные следственные действия, ей готовится сообщение о подозрении.

Задержали нарушительницу
Полиция задержала женщину, осквернившую могилы Героев. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что в парке Аскольдова могила в Киеве неизвестные погромили могилы погибших воинов Вооруженных сил Украины. 

Напомним, ранее в Виннице неизвестные обворовали могилу 21-летнего воина Назария Гринцевича на псевдо "Гринка", украв игрушечную собаку, которую положила его мать. Впоследствии игрушку вернули .

Киев
полиция
вандализм
могила
погибшие

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