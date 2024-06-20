Повреждение могил Героев Да Винчи, Джуса и Петриченко в Киеве — задержана женщина

Могила Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи). Фото: Апостроф

Полиция Киева задержала женщину, которая надругалась над могилами павших героев. Пока с правонарушителем продолжаются первоочередные следственные действия. Ее собираются сообщить о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в четверг, 20 июня.

Читайте также:

Полиция задержала вандалку

Полиция Кева задержала женщина, которая надругалась над могилами украинских военнослужащих — лейтенанта Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, рядового Павла Петриченко и капитана ВВС Украины Андрея "Джуса" Пильщикова.

Камеры наблюдения зафиксировали, что злоумышленница срывала цветы с могил и поломала памятные таблички. Кроме того, она разбила лампадки и повредила государственный флаг Украины.

В настоящее время с правонарушителем продолжаются первоочередные следственные действия, ей готовится сообщение о подозрении.

Полиция задержала женщину, осквернившую могилы Героев. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что в парке Аскольдова могила в Киеве неизвестные погромили могилы погибших воинов Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее в Виннице неизвестные обворовали могилу 21-летнего воина Назария Гринцевича на псевдо "Гринка", украв игрушечную собаку, которую положила его мать. Впоследствии игрушку вернули .