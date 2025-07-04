Обстрел Киева 4 июля — полиция показала первые кадры атаки

Последствия удара по Киеву 4 июля. Фото: Новини.LIVE

Российские войска в ночь на 4 июля нанесли комбинированный удар по Киеву. Враг выпустил по столице рекордное количество ударных дронов и ракет.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева и показали первые кадры атаки.

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"Цинично, подло и без капли человечности и морали, с вечера до самого утра, враг атаковал мирный город. Взрослые и дети, напуганные хвостики — все провели страшную ночь в укрытиях. С верой в Силы обороны!" — рассказали в полиции.

Отмечается, что патрульные всю ночь были рядом с горожанами: эвакуировали раненых, направляли людей в укрытия и помогали спасателям и медикам.

Правоохранители отметили, что киевляне пережили эту ночь вместе, но, к сожалению, есть пострадавшие граждане, изуродованные машины и разрушенные дома.

"Ликвидация вражеских обстрелов продолжается. И мы уверены, что врагу нас не сломить и не победить! Напоминаем: не пренебрегайте безопасностью — направляйтесь в укрытие во время тревоги и находитесь там до отбоя", — добавили в патрульной полиции.

Напомним, в результате обстрелов Киева пострадали по меньшей мере 26 человек. Среди них есть 10-летняя девочка.

Кроме того, из-за массовых пожаров в столице резко ухудшилось качество воздуха — жителям советуют не открывать окна и не находиться на улице.