Після обстрілу Києва зафіксовано високий рівень забруднення повітря

Дим в Києві. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Після нічної масованої атаки Росії на Київ рівень забруднення атмосферного повітря в місті різко зріс. Станом на ранок 4 липня рівень забруднення класифікується як високий.

Про це повідомили в пресслужбі Міндовкілля.

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Причиною погіршення екологічної ситуації стали численні пожежі, що виникли внаслідок падіння уламків дронів і ракет по всьому місту під час нічного удару з боку Росії.

Тим часом радіаційний фон у Києві залишається у межах норми.

Карта забрудненості повітря в Києві. Фото: скриншот

Міндовкілля закликає мешканців столиці бути обережними та дотримуватись базових рекомендацій до стабілізації ситуації з повітрям. Зокрема, рекомендується утриматися від перебування на відкритому повітрі, не відкривати вікна й не провітрювати приміщення, вживати більше води та за можливості використовувати очищувачі повітря на максимальній потужності.

Особливо важливо дотримуватись цих порад людям із захворюваннями дихальної системи та серцево-судинними проблемами.

Нагадаємо, Росія використала для атаки на Київ цієї ночі та ранку понад 500 цілей.

На масовані атаки РФ по Києву відреагував Президент України Володимир Зеленський та глава МЗС України Андрій Сибіга.

Внаслідок атаки Росії, в Києві є численні руйнування об'єктів цивільної інфраструктури та житлових будинків — фотокореспондент Новини.LIVE показав наслідки.