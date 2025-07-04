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Головна Київ У Києві небезпечне повітря — поради для людей із хворобами

У Києві небезпечне повітря — поради для людей із хворобами

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 10:34
Після обстрілу Києва зафіксовано високий рівень забруднення повітря
Дим в Києві. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Після нічної масованої атаки Росії на Київ рівень забруднення атмосферного повітря в місті різко зріс. Станом на ранок 4 липня рівень забруднення класифікується як високий. 

Про це повідомили в пресслужбі Міндовкілля

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Причиною погіршення екологічної ситуації стали численні пожежі, що виникли внаслідок падіння уламків дронів і ракет по всьому місту під час нічного удару з боку Росії.

Тим часом радіаційний фон у Києві залишається у межах норми.

Забрудненість повітря Київ
Карта забрудненості повітря в Києві. Фото: скриншот

Міндовкілля закликає мешканців столиці бути обережними та дотримуватись базових рекомендацій до стабілізації ситуації з повітрям. Зокрема, рекомендується утриматися від перебування на відкритому повітрі, не відкривати вікна й не провітрювати приміщення, вживати більше води та за можливості використовувати очищувачі повітря на максимальній потужності.

Особливо важливо дотримуватись цих порад людям із захворюваннями дихальної системи та серцево-судинними проблемами.

Нагадаємо, Росія використала для атаки на Київ цієї ночі та ранку понад 500 цілей.

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Київ обстріли екологія війна забруднення повітря
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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