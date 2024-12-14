Поліція показала наслдіки російського обстрілу Київської області

Правоохоронець на місці обстрілу. Фото: Національна поліція

Внаслідок російського обстрілу Київської області було пошкоджено автомобіль та складські приміщення. За попередніми даними обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили у поліції Київщини, співробітники якої документують наслідки російських атак, у суботу, 14 грудня.

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Цієї вночі ворог вчергове атакував столичний регіон. Внаслідок цього було завдано шкоди низці об'єктів.

"Станом на 08:25 в одному з районів пошкоджено транспортний засіб, адміністративну будівлю підприємства та два складські приміщення. За попередніми даними, постраждалих немає", — повідомили правоохоронці.

Правоохоронці закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів. Також громадян закликають слідкувати лише за офіційними повідомленнями.

Наслідки обстрілу Київської області. Фото: Національна поліція

Раніше ми писали, що в ніч проти 14 грудня Київ перебував під атакою російських ударних безпілотників. Уламки збитого ворожого дрону упали в Дарницькому районі.

Нагадаємо, вчора, 13 грудня, Росія здійснила серію ракетних атак по енергооб'єктах України застосувавши понад 280 повітряних засобів.