Поліція показала наслдіки російського обстрілу Київської області

Поліція показала наслідки удару Росії по Київщині — фото
Внаслідок російського обстрілу Київської області було пошкоджено автомобіль та складські приміщення. За попередніми даними обійшлося без постраждалих.
Про це повідомили у поліції Київщини, співробітники якої документують наслідки російських атак, у суботу, 14 грудня.
Наслідки ударів по Київщині
Цієї вночі ворог вчергове атакував столичний регіон. Внаслідок цього було завдано шкоди низці об'єктів.
"Станом на 08:25 в одному з районів пошкоджено транспортний засіб, адміністративну будівлю підприємства та два складські приміщення. За попередніми даними, постраждалих немає", — повідомили правоохоронці.
Правоохоронці закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів. Також громадян закликають слідкувати лише за офіційними повідомленнями.
Раніше ми писали, що в ніч проти 14 грудня Київ перебував під атакою російських ударних безпілотників. Уламки збитого ворожого дрону упали в Дарницькому районі.
Нагадаємо, вчора, 13 грудня, Росія здійснила серію ракетних атак по енергооб'єктах України застосувавши понад 280 повітряних засобів.
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