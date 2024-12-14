Полиция показала последствия российских обстрелов Киевской области

Правоохранитель на месте обстрела Фото: Национальная полиция

В результате российских обстрелов Киевской области были повреждены автомобиль и складские помещения. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в полиции Киевской области, сотрудники которой документируют последствия российских атак, в субботу, 14 декабря.

Читайте также:

Последствия ударов по Киевщине

Этой ночью враг в очередной раз атаковал столичный регион. В результате был нанесен ущерб ряду объектов.

"По состоянию на 08:25 в одном из районов повреждено транспортное средство, административное здание предприятия и два складских помещения. По предварительным данным, пострадавших нет", — сообщили правоохранители.

Правоохранители призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться к укрытиям. Также граждан призывают следить только за официальными сообщениями.

Последствия обстрелов Киевской области. Фото: Национальная полиция

Ранее мы писали, что в ночь на 14 декабря Киев находился под атакой российских ударных беспилотников. Обломки сбитого вражеского дрона упали в Дарницком районе.

Напомним, вчера, 13 декабря, Россия осуществила серию ракетных атак по энергообъектам Украины, применив более 280 воздушных средств.