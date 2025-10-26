Видео
Полиция показала первые минуты после удара по Киеву — видео

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 17:52
обновлено: 17:59
Что творилось в Киеве в первые минуты после обстрела — видео от полиции
Спасатель на месте обстрела в Киеве. Фото: кадр из видео

В ночь на 26 октября Киев в очередной раз подвергся атаке врага. В первые минуты на места попаданий прибыли полицейские. Они эвакуировали людей и обеспечивали проезд спасателям.

Видео опубликовали на странице Патрульной полиции Киева в Facebook.

Читайте также:

Что происходило в Киеве в первые минуты после обстрела

"Даже под угрозой повторных ударов мы оставались рядом с гражданами — поддерживали, оказывали помощь, делали все возможное, чтобы сохранить жизнь и спокойствие киевлян", — отмечают в полиции.

В результате атаки повреждения получили жилые дома и автомобили. Известно о погибших и раненых среди жителей столицы. Патрульные, не теряя времени, бросились помогать людям, эвакуировали их и обеспечивали проезд спецтранспорта и спасателей. Один из полицейских также спас кота.

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит один из домов в Киеве. Прошлой ночью он стал одной из целей, которые атаковала РФ.

Также мы рассказывали о том, что возросло количество пострадавших в результате удара по столице 26 октября. Также известно о трех погибших людях.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
