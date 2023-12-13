Поліція проводить обшуки у "Київському метрополітені", "Метробуді" та підрозділах КМДА
Сьогодні, 13 грудня, поліція з обшуками прийшла до КП "Київський метрополітен", ПрАТ "Метробуд" та до структурних підрозділів КМДА. Слідчі дії проводять в рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість" (ч. 2 ст. 367 КК України).
Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
Обшуки у "Київському метрополітені", "Метробуді" та підрозділах КМДА
"Сьогодні, 13 грудня, слідчі поліції Києва розпочали проведення одночасних обшуків у рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість" (ч. 2 ст. 367 КК України) у комунальних установах міста та на приватному підприємстві", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, поліція має перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації цього відрізку підземки. А також встановити відповідальних осіб, внаслідок діяння яких трапилися розгерметизація та затоплення тоннелю метрополітену.
Зазначається, що станції метро слугували також укриттям для киян та гостей міста під час повітряної тривоги. Крім того, через аварію у метрополітені тисячі людей вимушені шукати інші способи пересування столицею.
"Водночас поліція вживає усіх можливих заходів для перерозподілу наземних транспортних шляхів, розвантаження проїзду і полегшення пересуванню киян", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 8 грудня в Києві закрили шість станцій метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії через підтоплення перегінного тунелю. Попри те, що столична влада не один місяць знала про критичні наслідки, там не вважають це серйозною проблемою.
Водночас у столиці запустили 77 автобусів та 20 тролейбусів, які перевозять пасажирів за маршрутами №2-М та №43-К. Зазначається, що таким чином дублюється рух закритою ділянкою синьої гілки метрополітену.
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