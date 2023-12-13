Поліція проводить обшуки у "Київському метрополітені", "Метробуді" та підрозділах КМДА

Обшуки поліції. Фото: поліція Києва

Сьогодні, 13 грудня, поліція з обшуками прийшла до КП "Київський метрополітен", ПрАТ "Метробуд" та до структурних підрозділів КМДА. Слідчі дії проводять в рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість" (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

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"Сьогодні, 13 грудня, слідчі поліції Києва розпочали проведення одночасних обшуків у рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість" (ч. 2 ст. 367 КК України) у комунальних установах міста та на приватному підприємстві", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, поліція має перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації цього відрізку підземки. А також встановити відповідальних осіб, внаслідок діяння яких трапилися розгерметизація та затоплення тоннелю метрополітену.

Обшуки поліції. Фото: поліція Києва

Зазначається, що станції метро слугували також укриттям для киян та гостей міста під час повітряної тривоги. Крім того, через аварію у метрополітені тисячі людей вимушені шукати інші способи пересування столицею.

"Водночас поліція вживає усіх можливих заходів для перерозподілу наземних транспортних шляхів, розвантаження проїзду і полегшення пересуванню киян", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 8 грудня в Києві закрили шість станцій метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії через підтоплення перегінного тунелю. Попри те, що столична влада не один місяць знала про критичні наслідки, там не вважають це серйозною проблемою.

Водночас у столиці запустили 77 автобусів та 20 тролейбусів, які перевозять пасажирів за маршрутами №2-М та №43-К. Зазначається, що таким чином дублюється рух закритою ділянкою синьої гілки метрополітену.