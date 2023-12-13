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Полиция проводит обыски в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и подразделениях КГГА

13 декабря 2023 10:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Полиция проводит обыски в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и подразделениях КГГА
Обыски полиции. Фото: полиция Киева
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня, 13 декабря, полиция с обысками пришла в КП "Киевский метрополитен", ПрАТ "Метрострой" и в структурные подразделения КГГА. Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по квалификации "Служебная халатность" (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

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Обыски в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и подразделениях КГГА

"Сегодня, 13 декабря, следователи полиции Киева приступили к проведению одновременных обысков в рамках уголовного производства по квалификации "Служебная халатность" (ч. 2 ст. 367 УК Украины) в коммунальных учреждениях города и на частном предприятии", — говорится в сообщении.

Как известно, полиция должна проверить наличие просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации этого участка подземки. А также установить ответственных лиц, в результате деяния которых произошли разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена.

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Обыски полиции. Фото: полиция Киева

Отмечается, что станции метро также служили укрытием для киевлян и гостей города во время воздушной тревоги. Кроме того, из-за аварии в метрополитене тысячи людей вынуждены искать другие способы передвижения по столице.

"В то же время полиция принимает все возможные меры для перераспределения наземных транспортных путей, разгрузки проезда и облегчения передвижения киевлян", — говорится в сообщении.

Напомним, что 8 декабря в Киеве закрыли шесть станций метрополитена на Оболонско-Теремковской линии из-за подтопления перегонного тоннеля. Несмотря на то, что столичные власти не один месяц знали о критических последствиях, там не считают это серьезной проблемой.

В то же время в столице запустили 77 автобусов и 20 троллейбусов, которые перевозят пассажиров по маршрутам №2-М и №43-К. Отмечается, что таким образом дублируется движение по закрытому участку синей ветки метрополитена.

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