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Поліція розшукує охоронця, який назвав Київ "рускоговорящім городом"

4 липня 2023 15:50
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Поліція розшукує охоронця, який назвав Київ "рускоговорящім городом"
Поліція розшукує охоронця, який назвав Київ "російськомовним містом". Скриншот
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Днями в Києві розгорівся черговий мовний скандал — охоронець столичного магазину назвав Київ "російськомовним містом". Після того, як відео опинилось у мережі, чоловік написав заяву на звільнення і зник.

Про це повідомляє поліція Деснянського району.

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Після скандалу поліцянти завітали до магазину, щоб поспілкуватися з охоронцем. Коли правоохоронці прибули на місце, чоловіка вже там не було.

Особа фігуранта наразі не встановлена. Правоохоронці пообіцяли знайти чоловіка, щоб той відповів за свої слова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці розгорівся мовний скандал. Охоронець київського магазину "Конфіскат" відмовився говорити з відвідувачами українською мовою.

Додамо, відвідувачі кафе у Київській області влаштували "концерт" з російськими піснями. Вони виконували композиції Григорія Лєпса та виганяли людей, які були проти.

Також проректор київського вишу вигнав студентку за українську мову. Це відбулось у Київській академії прикладних мистецтв (КАПМ). За словами ексстудентки вишу, проректор закладу відмовився спілкуватися українською мовою.

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