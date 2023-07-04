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Полиция разыскивает охранника, назвавшего Киев "рускоговорящим городом"

4 июля 2023 15:50
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Полиция разыскивает охранника, назвавшего Киев "рускоговорящим городом"
Полиция разыскивает охранника, назвавшего Киев "русскоязычным городом". Скриншот
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

На днях в Киеве разгорелся очередной языковой скандал — охранник столичного магазина назвал Киев "русскоязычным городом". После того, как видео оказалось в сети, мужчина написал заявление на увольнение и скрылся.

Об этом сообщает полиция Деснянского района.

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После скандала полицейские посетили магазин, чтобы пообщаться с охранником. Когда стражи порядка прибыли на место, мужчины уже там не было.

Личность фигуранта пока не установлена. Правоохранители пообещали найти мужчину, чтобы тот ответил за свои слова.

Напомним, ранее мы писали, что в столице разгорелся речевой скандал. Охранник киевского магазина "Конфискат" отказался говорить с посетителями на украинском языке.

Добавим, посетители кафе в Киевской области устроили "концерт" с российскими песнями. Они исполняли композиции Григория Лепса и выгоняли противников.

Также проректор киевского вуза выгнал студентку за украинский язык. Это произошло в Киевской академии прикладных искусств (КАПМ). По словам эксстудентки вуза, проректор заведения отказался общаться на украинском языке.

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