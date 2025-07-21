Мародерства на Лукʼянівці в Києві — поліція спростувала чутки

Наслідки обстрілів на Лук'янівці у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Низка Telegram-каналів 21 липня після обстрілу Києва почала поширювати інформацію про пограбування магазину, який постраждав під час атаки. Однак це повідомлення не відповідає дійсності.

Про це повідомили у поліції Києва.

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Заява поліції

Правоохоронці розповіли, що сьогодні низкою Telegram-каналів, а також рядом медіа поширилась інформація про те, що невідомі пограбували магазин у Києві, пошкоджений внаслідок нічного ворожого обстрілу. Однак така інформація не відповідає дійсності.

"Під час спілкування із правоохоронцями працівник крамниці факт крадіжки заперечив, вся наявна техніка знаходилась на місці. Коли продавець прибув рано вранці до магазину, поруч вже перебували співробітники Шевченківського управління поліції, які забезпечували охорону території. Тож власник приміщення звернувся до поліції із заявою щодо пошкодження МАФу", — йдеться у повідомленні.

У поліції попросили представників громадськості та медіа пересвідчуватись у правдивості інформації і лише тоді її розповсюджувати.

Нагадаємо, вночі 21 липня окупанти завдали комбінованого удару по Києву. Росіяни атакували низку районів столиці, зокрема, руйнувань зазнала станція метро "Лук'янівська".

Внаслідок обстрілів постраждали дев'ятеро осіб та ще одна людина загинула. Відомо, що уламки ракет та дронів впали на дитячий майданчик.