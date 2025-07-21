Мародерства на Лукьяновке в Киеве — полиция опровергла слухи

Полиция опровергла слухи о кражах на Лукьяновке в Киеве
Ряд Telegram-каналов 21 июля после обстрела Киева начал распространять информацию об ограблении магазина, который пострадал во время атаки. Однако это сообщение не соответствует действительности.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Заявление полиции
Правоохранители рассказали, что сегодня рядом Telegram-каналов, а также рядом медиа распространилась информация о том, что неизвестные ограбили магазин в Киеве, поврежденный в результате ночного вражеского обстрела. Однако такая информация не соответствует действительности.
"Во время общения с правоохранителями работник магазина факт кражи отрицал, вся имеющаяся техника находилась на месте. Когда продавец прибыл рано утром в магазин, рядом уже находились сотрудники Шевченковского управления полиции, которые обеспечивали охрану территории. Поэтому владелец помещения обратился в полицию с заявлением о повреждении МАФа", — говорится в сообщении.
В полиции попросили представителей общественности и медиа убеждаться в правдивости информации и только тогда ее распространять.
Напомним, ночью 21 июля оккупанты нанесли комбинированный удар по Киеву. Россияне атаковали ряд районов столицы, в частности, разрушениям подверглась станция метро "Лукьяновская".
В результате обстрелов пострадали девять человек и еще один человек погиб. Известно, что обломки ракет и дронов упали на детскую площадку.
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