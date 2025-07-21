Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Полиция опровергла слухи о кражах на Лукьяновке в Киеве

Полиция опровергла слухи о кражах на Лукьяновке в Киеве

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 19:19
Мародерства на Лукьяновке в Киеве — полиция опровергла слухи
Последствия обстрелов на Лукьяновке в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Ряд Telegram-каналов 21 июля после обстрела Киева начал распространять информацию об ограблении магазина, который пострадал во время атаки. Однако это сообщение не соответствует действительности.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Реклама
Читайте также:

Заявление полиции

Правоохранители рассказали, что сегодня рядом Telegram-каналов, а также рядом медиа распространилась информация о том, что неизвестные ограбили магазин в Киеве, поврежденный в результате ночного вражеского обстрела. Однако такая информация не соответствует действительности.

"Во время общения с правоохранителями работник магазина факт кражи отрицал, вся имеющаяся техника находилась на месте. Когда продавец прибыл рано утром в магазин, рядом уже находились сотрудники Шевченковского управления полиции, которые обеспечивали охрану территории. Поэтому владелец помещения обратился в полицию с заявлением о повреждении МАФа", — говорится в сообщении.

В полиции попросили представителей общественности и медиа убеждаться в правдивости информации и только тогда ее распространять.

Напомним, ночью 21 июля оккупанты нанесли комбинированный удар по Киеву. Россияне атаковали ряд районов столицы, в частности, разрушениям подверглась станция метро "Лукьяновская".

В результате обстрелов пострадали девять человек и еще один человек погиб. Известно, что обломки ракет и дронов упали на детскую площадку.

Киев кража полиция обстрелы война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации