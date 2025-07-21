Мародерства на Лукьяновке в Киеве — полиция опровергла слухи

Последствия обстрелов на Лукьяновке в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Ряд Telegram-каналов 21 июля после обстрела Киева начал распространять информацию об ограблении магазина, который пострадал во время атаки. Однако это сообщение не соответствует действительности.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Реклама

Читайте также:

Заявление полиции

Правоохранители рассказали, что сегодня рядом Telegram-каналов, а также рядом медиа распространилась информация о том, что неизвестные ограбили магазин в Киеве, поврежденный в результате ночного вражеского обстрела. Однако такая информация не соответствует действительности.

"Во время общения с правоохранителями работник магазина факт кражи отрицал, вся имеющаяся техника находилась на месте. Когда продавец прибыл рано утром в магазин, рядом уже находились сотрудники Шевченковского управления полиции, которые обеспечивали охрану территории. Поэтому владелец помещения обратился в полицию с заявлением о повреждении МАФа", — говорится в сообщении.

В полиции попросили представителей общественности и медиа убеждаться в правдивости информации и только тогда ее распространять.

Напомним, ночью 21 июля оккупанты нанесли комбинированный удар по Киеву. Россияне атаковали ряд районов столицы, в частности, разрушениям подверглась станция метро "Лукьяновская".

В результате обстрелов пострадали девять человек и еще один человек погиб. Известно, что обломки ракет и дронов упали на детскую площадку.