Поліція встановила особи причетних до побиття дівчинки у Білій Церкві

Поліція встановила причетних до побиття дівчинки у Білій Церкві
Правоохоронці встановили особи причетних до побиття 12-річної дівчини у Білій Церкві Київської області. В інциденті брали участь десятеро підлітків, серед них є і хлопці і дівчата.
Про це заявив керівник слідчого управління ГУ Нацполіції у Київській області Віктор Луговий на брифінгу в середу, 22 січня.
Побиття дівчинки у Білій Церкві
"Як відомо, 11 січня 2025 року, до працівників Білоцерківської поліції звернулася мама 12-річної дівчинки з приводу того, щоб притягнути до відповідальності батьків, а також провести профілактичні бесіди з дітьми, які завдали шкоди її доньці", — повідомили в поліції.
Після початку слідчих дій, поліцією було встановлено, що до побиття причетні десятеро хлопців та дівчат. Усім фігурантам справи було повідомлено про підозру у вимаганні.
На даний момент триває робота над обранням запобіжного заходу підозрюваним. Також триває досудове слідство.
Раніше ми писали, що омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві.
Нагадаємо, у Рівненській області вчитель одного з ліцеїв побив восьмикласника. Поліція розпочала за цим фактом кримінальне провадження.
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