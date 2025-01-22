Поліція встановила особи причетних до побиття дівчинки у Білій Церкві

Правоохоронці повідомили про підозру. Фото: kv.npu.gov.ua

Правоохоронці встановили особи причетних до побиття 12-річної дівчини у Білій Церкві Київської області. В інциденті брали участь десятеро підлітків, серед них є і хлопці і дівчата.

Про це заявив керівник слідчого управління ГУ Нацполіції у Київській області Віктор Луговий на брифінгу в середу, 22 січня.

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Побиття дівчинки у Білій Церкві

"Як відомо, 11 січня 2025 року, до працівників Білоцерківської поліції звернулася мама 12-річної дівчинки з приводу того, щоб притягнути до відповідальності батьків, а також провести профілактичні бесіди з дітьми, які завдали шкоди її доньці", — повідомили в поліції.

Після початку слідчих дій, поліцією було встановлено, що до побиття причетні десятеро хлопців та дівчат. Усім фігурантам справи було повідомлено про підозру у вимаганні.

На даний момент триває робота над обранням запобіжного заходу підозрюваним. Також триває досудове слідство.

Раніше ми писали, що омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві.

Нагадаємо, у Рівненській області вчитель одного з ліцеїв побив восьмикласника. Поліція розпочала за цим фактом кримінальне провадження.