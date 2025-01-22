Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Поліція встановила причетних до побиття дівчинки у Білій Церкві arrow

Поліція встановила причетних до побиття дівчинки у Білій Церкві

22 січня 2025 09:58
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Поліція встановила особи причетних до побиття дівчинки у Білій Церкві
Правоохоронці повідомили про підозру. Фото: kv.npu.gov.ua
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Правоохоронці встановили особи причетних до побиття 12-річної дівчини у Білій Церкві Київської області. В інциденті брали участь десятеро підлітків, серед них є і хлопці і дівчата.

Про це заявив керівник слідчого управління ГУ Нацполіції у Київській області Віктор Луговий на брифінгу в середу, 22 січня.

Читайте також:

Побиття дівчинки у Білій Церкві

"Як відомо, 11 січня 2025 року, до працівників Білоцерківської поліції звернулася мама 12-річної дівчинки з приводу того, щоб притягнути до відповідальності батьків, а також провести профілактичні бесіди з дітьми, які завдали шкоди її доньці", — повідомили в поліції.

Після початку слідчих дій, поліцією було встановлено, що до побиття причетні десятеро хлопців та дівчат. Усім фігурантам справи було повідомлено про підозру у вимаганні. 

На даний момент триває робота над обранням запобіжного заходу підозрюваним. Також триває досудове слідство.

Раніше ми писали, що омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві.

Нагадаємо, у Рівненській області вчитель одного з ліцеїв побив восьмикласника. Поліція розпочала за цим фактом кримінальне провадження.

Київ діти підлітки поліція Київська область

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:13 Метеозалежні можуть перепочити — прогноз магнітних бур

11:11 В Одесі оновлюють медичний центр — що зміниться

11:06 Трамп доручив Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів

11:05 Держсекретар США пояснив, як має завершитися війна в Україні

11:00 Виплата 10,8 тис. грн — хто отримає допомогу UNHCR у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:56 Конкурс на нового директора БЕБ — що відомо про кандидата

10:42 Побиття дитини у Білій Церкві — коли про бійку дізнались у школі

10:38 Побиття дівчинки у Білій Церкві — хто нестиме відповідальність

10:38 8 тисяч доларів за охорону — в Одесі судитимуть поліцейських

10:37 Злочин для порятунку — чому японські пенсіонери хочуть за ґрати

11:13 Метеозалежні можуть перепочити — прогноз магнітних бур

11:11 В Одесі оновлюють медичний центр — що зміниться

11:06 Трамп доручив Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів

11:05 Держсекретар США пояснив, як має завершитися війна в Україні

11:00 Виплата 10,8 тис. грн — хто отримає допомогу UNHCR у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:56 Конкурс на нового директора БЕБ — що відомо про кандидата

10:42 Побиття дитини у Білій Церкві — коли про бійку дізнались у школі

10:38 Побиття дівчинки у Білій Церкві — хто нестиме відповідальність

10:38 8 тисяч доларів за охорону — в Одесі судитимуть поліцейських

10:37 Злочин для порятунку — чому японські пенсіонери хочуть за ґрати

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Text

08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2025
Text

17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати