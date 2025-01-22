Полиция установила личности причастных к избиению девочки в Белой Церкви

Полиция установила причастных к избиению девочки в Белой Церкви
Правоохранители установили личности причастных к избиению 12-летней девушки в Белой Церкви Киевской области. В инциденте участвовали десять подростков, среди них есть и парни и девушки.
Об этом заявил руководитель следственного управления ГУ Нацполиции в Киевской области Виктор Луговой на брифинге в среду, 22 января.
Избиение девочки в Белой Церкви
"Как известно, 11 января 2025 года, к работникам Белоцерковской полиции обратилась мама 12-летней девочки по поводу того, чтобы привлечь к ответственности родителей, а также провести профилактические беседы с детьми, которые нанесли вред ее дочери", — сообщили в полиции.
После начала следственных действий, полицией было установлено, что к избиению причастны десять парней и девушек. Всем фигурантам дела было сообщено о подозрении в вымогательстве.
На данный момент продолжается работа над избранием меры пресечения подозреваемым. Также продолжается досудебное следствие.
Ранее мы писали, что омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на избиение 12-летней девочки в Белой Церкви.
Напомним, в Ровенской области учитель одного из лицеев избил восьмиклассника. Полиция начала по данному факту уголовное производство.
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