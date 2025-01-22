Полиция установила личности причастных к избиению девочки в Белой Церкви

Правоохранители сообщили о подозрении. Фото: kv.npu.gov.ua

Правоохранители установили личности причастных к избиению 12-летней девушки в Белой Церкви Киевской области. В инциденте участвовали десять подростков, среди них есть и парни и девушки.

Об этом заявил руководитель следственного управления ГУ Нацполиции в Киевской области Виктор Луговой на брифинге в среду, 22 января.

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"Как известно, 11 января 2025 года, к работникам Белоцерковской полиции обратилась мама 12-летней девочки по поводу того, чтобы привлечь к ответственности родителей, а также провести профилактические беседы с детьми, которые нанесли вред ее дочери", — сообщили в полиции.

После начала следственных действий, полицией было установлено, что к избиению причастны десять парней и девушек. Всем фигурантам дела было сообщено о подозрении в вымогательстве.

На данный момент продолжается работа над избранием меры пресечения подозреваемым. Также продолжается досудебное следствие.

Ранее мы писали, что омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на избиение 12-летней девочки в Белой Церкви.

Напомним, в Ровенской области учитель одного из лицеев избил восьмиклассника. Полиция начала по данному факту уголовное производство.