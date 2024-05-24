Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Поліція затримала чоловіка, який напав з ножем на пасажира київського метро arrow

Поліція затримала чоловіка, який напав з ножем на пасажира київського метро

24 травня 2024 17:10
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Поліція затримала чоловіка, який напав з ножем на пасажира київського метро
Затриманий нападник. Фото: Національна поліція України
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У вагоні київського метрополітену громадянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння спровокував суперечку з іншим чоловіком. В результаті конфлікту, він завдав удар ножем в область живота 24-річному хлопцю.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у п'ятницю, 24 травня.

Читайте також:

У київському метро пасажир напав на чоловіка з ножем

Цей інцидент трапився увечері на станції "Вокзальна". За даними поліції, чоловік, який був нетверезий, ображав інших пасажирів нецензурною лексикою. Коли один з пасажирів спробував його заспокоїти, порушник ініціював бійку. У ході сутички він витягнув складний ніж і завдав 24-річному хлопцю не проникаюче поранення живота. Інші пасажири допомогли потерпілому вийти на станції та викликали поліцію та швидку допомогу. Поліція оперативно відреагувала та затримала нападника на станції "Шулявська".

Затриманий нападник. Фото: Національна поліція України
Затриманий нападник. Фото: Національна поліція України

Затриманим виявився 29-річний чоловік з Херсона, який не зміг пояснити свої дії. Слідчі повідомили йому про підозру за хуліганство з використанням холодної зброї. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до семи років.

Вилучений ніж. Фото: Національна поліція України
Вилучений ніж. Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, раніше працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо трагедії на фунікулері у Києві, де загинув 16-річний підліток. Співробітнику Управління державної охорони (УДО), який вбив хлопця, загрожує довічне ув'язнення. 

Також ми повідомляли, що на польському агропідприємстві у населеному пункті Рокіціни жорстоко вбили 48-річного українця

Київ
метро
поліція
різанина
Київська область
хуліганство
Нацполіція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

23 травня 2024

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра