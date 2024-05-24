Поліція затримала чоловіка, який напав з ножем на пасажира київського метро

Затриманий нападник. Фото: Національна поліція України

У вагоні київського метрополітену громадянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння спровокував суперечку з іншим чоловіком. В результаті конфлікту, він завдав удар ножем в область живота 24-річному хлопцю.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у п'ятницю, 24 травня.

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Цей інцидент трапився увечері на станції "Вокзальна". За даними поліції, чоловік, який був нетверезий, ображав інших пасажирів нецензурною лексикою. Коли один з пасажирів спробував його заспокоїти, порушник ініціював бійку. У ході сутички він витягнув складний ніж і завдав 24-річному хлопцю не проникаюче поранення живота. Інші пасажири допомогли потерпілому вийти на станції та викликали поліцію та швидку допомогу. Поліція оперативно відреагувала та затримала нападника на станції "Шулявська".

Затриманий нападник. Фото: Національна поліція України

Затриманим виявився 29-річний чоловік з Херсона, який не зміг пояснити свої дії. Слідчі повідомили йому про підозру за хуліганство з використанням холодної зброї. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до семи років.

Вилучений ніж. Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, раніше працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо трагедії на фунікулері у Києві, де загинув 16-річний підліток. Співробітнику Управління державної охорони (УДО), який вбив хлопця, загрожує довічне ув'язнення.

Також ми повідомляли, що на польському агропідприємстві у населеному пункті Рокіціни жорстоко вбили 48-річного українця.