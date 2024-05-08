Вбивство підлітка на фунікулері у Києві — працівнику УДО загрожує довічне ув'язнення

Київський фунікулер. Фото: КМДА

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили завершили досудове розслідування щодо трагедії на фунікулері у Києві, де загинув 16-річний підліток. Співробітнику Управління державної охорони (УДО), який вбив хлопця, загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба ДБР у середу, 8 травня.

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"У ході розслідування слідчі Бюро встановили, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів, а тому перекваліфікували підозру на ч. 2 ст. 115 КК України, яка передбачає довічне ув’язнення волі", — написали у ДБР, говорячи про можливий вирок для фігуранта.

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Що відомо про трагедію на фунікулері

Нагадаємо, 7 квітня у столичному фунікулері співробітник УДО, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, вступив у конфлікт з 16-річним підлітком Максимом Матерухіним.

Скриншот з відео з камер спостереження. Фото: соцмережі

Після виходу з фунікулера на верхній платформі поліцейський штовхнув хлопця. Підліток впав і, розбивши скло, поранився та помер на місці події.

Товариші померлого хлопця заявили, що злочинець намагався виштовхнути жертву через вікно та погрожував вбивством і компанії. Відомо також, що у зловмисника була зброя.

Згодом ДБР підтвердило, що затриманий був працівником Управління державної охорони, яке підзвітне президенту і контролюється Верховною Радою.

Пізніше у мережі показали момент вбивства підлітка у фунікулері в Києві.