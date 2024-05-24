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Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на пассажира киевского метро

24 мая 2024 17:10
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на пассажира киевского метро
Задержанный нападающий. Фото: Национальная полиция Украины
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В вагоне киевского метрополитена гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал спор с другим мужчиной. В результате конфликта, он нанес удар ножом в область живота 24-летнему парню.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 24 мая.

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Этот инцидент произошел вечером на станции "Вокзальная". По данным полиции, нетрезвый мужчина обижал других пассажиров нецензурной лексикой. Когда один из пассажиров попытался его успокоить, нарушитель инициировал потасовку. В ходе схватки он вытащил складной нож и нанес 24-летнему парню не проникающее ранение живота. Другие пассажиры помогли пострадавшему выйти на станции и вызвали полицию и скорую помощь. Полиция оперативно отреагировала и задержала нападающего на станции "Шулявская".

Задержанный нападающий. Фото: Национальная полиция Украины
Задержанный нападающий. Фото: Национальная полиция Украины

Задержанным оказался 29-летний мужчина из Херсона, который не смог объяснить свои действия. Следователи сообщили ему о подозрении за хулиганство с использованием холодного оружия. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Удален нож. Фото: Национальная полиция Украины
Изъятый нож. Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, ранее работники Государственного бюро расследований (ДБР) завершили досудебное расследование трагедии на фуникулере в Киеве, где погиб 16-летний подросток. Сотруднику Управления государственной охраны (УГО), который убил парня, грозит пожизненное заключение.

Также мы сообщали, что на польском агропредприятии в населенном пункте Рокицины жестоко убили 48-летнего украинца.

Киев
метро
полиция
поножовщина
Киевская область
хулиганство
Нацполиция

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